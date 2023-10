Mortal Kombat : Onslaught montre ses batailles RPG en 5v5

Mortal Kombat de NetherRealm Studios se décline une nouvelle fois sur les smartphones avec le free-to-play Onslaught.

Décrit comme un RPG de collection, Mortal Kombat : Onslaught se focalise sur l’histoire de Shinnok, un Dieu Ancien déchu qui souhaite retrouver sa puissance à tout prix en partant à la conquête des reliques à travers les royaumes. Pour contrecarrer ses plans machiavéliques, Raiden va devoir constituer une équipe de guerriers grâce à l’aide de Sub-Zero, Liu Kang, Scorpion, Kitana ou encore Cyrax et Smoke.

​À mesure que la difficulté des “kombats” s’accroit, les joueurs de Mortal Kombat : Onslaught seront amenés à augmenter la puissance de leurs combattants en améliorant leurs compétences, leurs combos, leurs facultés spéciales et leur équipement, mais aussi en utilisant des reliques, des objets puissants qui confèrent des effets bonus et même de terribles Fatalities. Les combattants pourront également améliorer leurs compétences dans les modes spéciaux “Tour de boss” et “Gouffre”. Enfin, les joueurs auront aussi l’occasion d’affronter d’autres joueurs du Royaume Terre dans l’arène afin de gagner des récompenses et grimper au classement dans les saisons de JcJ.

Un trailer pour Mortal Kombat : Onslaught

Ed Boon, cocréateur de NetherRealm Studios et Mortal Kombat, a déclaré :

Les joueurs vont pouvoir semer le chaos grâce à des combats rapides et stratégiques incluant jusqu’à dix personnages à la fois. Ce nouveau titre offre une dimension stratégique inédite. Nous avons hâte de voir comment les joueurs vont constituer leur équipe pour vaincre leurs différents adversaires et relever les défis.

Mortal Kombat : Onslaught est disponible sur iOS via l’App Store et Android via le Google Play Store.