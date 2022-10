Mortal Kombat : Onslaught, un RPG de collection pour les smartphones en 2023

NetherRealm Studios dévoile un nouveau jeu mobile dans l'univers de Mortal Kombat.

Alors que Mortal Kombat Mobile est un véritable succès sur iOS et Android (plus de 150 millions de téléchargements et classé parmi les cinq meilleurs jeux de combat pour les smartphones), Mortal Kombat : Onslaught s’essayera au genre RPG avec des combats de mêlée et des cinématiques dignes des AAA sur consoles dès l’année prochaine sur les mêmes supports. Les joueurs devront d’ailleurs se constituer une équipe de combattants à partir d’une vaste liste de personnages issus de la célèbre licence de NetherRealm Studios afin d’empêcher une sombre et dangereuse menace de faire des ravages à travers les royaumes.

A new Mortal Kombat game called Mortal Kombat: Onslaught is coming out next year. https://t.co/5WTaqgR9sh pic.twitter.com/utsJTHCfJh — ComicBook.com (@ComicBook) October 18, 2022

La première expérience narrative dédiée à Mortal Kombat sur mobiles

Ed Boon, directeur créatif chez NetherRealm Studios, a déclaré :

Nous repoussons les limites de Mortal Kombat pour permettre aux joueurs de découvrir la franchise d’une nouvelle manière, tout en restant fidèles à sa nature viscérale. Avec Mortal Kombat : Onslaught, nous avons réinventé Mortal Kombat en un RPG de collection stratégique en équipe avec des combats de mêlée, que les nouveaux fans comme les vétérans pourront apprécier.

Pour être parmi les premiers à en savoir plus sur Mortal Kombat : Onslaught, les fans de Mortal Kombat peuvent s’inscrire dès maintenant sur onslaught.mortalkombat.com.