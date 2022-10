Mortal Kombat : 30 ans de brutalité pour la licence de NetherRealm Studios

La trentaine pour Mortal Kombat.

Mortal Kombat célèbre son 30ème anniversaire après être apparu pour la première fois dans les salles d’arcade en octobre 1992. Le style gore du jeu de combat en a fait un classique instantané et a influencé l’industrie vidéoludique pendant de nombreuses années. La célèbre licence créée par NetherRealm Studios a d’ailleurs été l’une des premières séries de jeux vidéo à devenir une franchise multimédia avec des films, des comics ou encore des séries animées.

Ed Boon, le co-créateur de Mortal Kombat, a déclaré :

Une chose que l’on apprécie en ayant travaillé pendant tout ce temps sur Mortal Kombat, c’est que certains membres de l’équipe qui travaillent aujourd’hui sur la franchise n’étaient même pas nés lorsque le premier opus est sorti. On bénéficie donc d’une grande variété de joueurs dont l’expérience et l’âge varient, chacun provenant d’une culture et d’un milieu différents. On ne manque donc jamais de nouvelles idées. Et même si je ne peux pas toutes les anticiper… On parviendra toujours à apporter une touche de nouveauté dans chaque opus de Mortal Kombat, sans nul doute. C’est bien une chose que je peux affirmer sans crainte. La franchise Mortal Kombat ne perdra jamais de son originalité, comme elle ne cessera jamais de repousser les limites de la conception des jeux vidéo.