Monster Hunter Now arrive à la rentrée

Capcom et Niantic annoncent que la sortie de Monster Hunter Now sur iOS et Android est planifiée pour le 14 septembre prochain.

Avec Monster Hunter Now, Niantic souhaite proposer une expérience similaire à la licence de Capcom sur consoles et PC avec de la chasse dans le monde réel grâce à la géolocalisation et la réalité augmentée. Avec l’aide de diverses armes (épée et bouclier, grande épée, épée longue, marteau, arbalète légère et arc), les joueurs pourront se regrouper jusqu’à trois pour traquer des monstres comme le Grand Jagras, le Kulu-Ya-Ku, le Pukei-Pukei, le Barroth, le Grand Girros, le Tobi Kadachi, le Jyuratodus, le Paolumu, l’Anjanath, le Rathian, le Legiana, le Rathalos et le Diablos.

Des récompenses pour Monster Hunter Now

Toutes les personnes qui se préinscriront sur l’App Store et le Google Play Store recevront des récompenses pour Monster Hunter Now en fonction des paliers de préinscriptions atteints par les joueurs :

500.000 personnes : Potion x10 et Paintball x3

1.000.000 personnes : Médaille de fondateur et galet d’errance x3

2.000.000 personnes : Maquillage spécial de précommande x2 et extension de boîte d’objets de 500 emplacements

3.000.000 personnes : Maquillage spécial de précommande x2 et Ticket de récompense double x3

5.000.000 personnes : 10.000 Zenny et une nouvelle extension de la boîte d’objets de 500 emplacements

Niantic précise :

Ces bonus offrent un certain nombre d’avantages aux chasseurs. Les balles de peinture sont utilisées pour marquer et chasser les monstres rencontrés au cours du voyage et pouvoir les chasser. La médaille de fondateur est une récompense commémorative réservée aux joueurs préenregistrés. Le Caillou Magique élargit les possibilités d’accès aux monstres et aux points de collecte, tandis que le Maquillage Spécial de précommande peut être utilisé pour définir l’apparence de votre personnage. Les bonus de pré-enregistrement seront débloqués pour tous les joueurs au lancement si suffisamment de joueurs se pré-enregistrent pour le jeu. Les noms des objets en jeu sont susceptibles d’être modifiés.

Monster Hunter Now se dévoile avec du gameplay