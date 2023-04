Monster Hunter Now : de la chasse en réalité augmentée

Basé sur la plateforme Lightship de Niantic, Monster Hunter Now utilise une technologie de géolocalisation et de réalité augmentée à la pointe de l'industrie qui superpose au monde réel des créatures fantastiques et féroces.

En incarnant un chasseur dans Monster Hunter Now, les joueurs s’aventureront et feront équipe avec d’autres joueurs du monde entier afin d’éliminer les monstres les plus féroces du monde, ajoutant ainsi un élément social à cette expérience en réalité augmentée produite par Niantic à la demande de l’éditeur japonais Capcom.

Ryozo Tsujimoto, producteur de la licence Monster Hunter pour Capcom, a déclaré :

Monster Hunter Now est une version inédite de Monster Hunter qui incite les joueurs à sortir avec leur Palico et à rencontrer des monstres incroyables dans le monde réel. La technologie de réalité augmentée proposée par Niantic offre une expérience de chasse en temps réel, qui peut être jouée de manière décontractée, tout en honorant le jeu et l’action de chasse que seul Monster Hunter peut offrir.

Un teaser pour Monster Hunter Now

En cours de développement, Monster Hunter Now sortira en septembre prochain sur iOS et Android. A noter qu’une bêta fermée sera proposée le 25 avril prochain, les inscriptions sont d’ailleurs ouvertes sur le site officiel du jeu.

La licence Monster Hunter de Capcom a établi un nouveau genre dans lequel les joueurs coopèrent avec leurs amis via un réseau et est depuis devenu un phénomène mondial avec des ventes cumulées dépassant les 90 millions de copies vendues au 31 décembre 2022.