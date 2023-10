Monster Hunter Now a rassemblé dix millions de joueurs

La chasse dans le monde réel grâce à la géolocalisation et la réalité augmentée est un véritable succès pour Capcom et Niantic.

Pour célébrer les dix millions de téléchargements de Monster Hunter Now plus d’un mois après son lancement sur iOS et Android, les fans de la licence peuvent dès maintenant débloquer 5000 Zenny, une gouttelette d’errance et deux potions avec le code “MHNow10M” dans la boutique web, mais également acheter le “pack de téléchargements 10M” qui est disponible pour une durée limitée.

✨ Thank you for 1️⃣0️⃣ million! ✨

Monster Hunter Now has been downloaded 10 million times globally! 👏🎊

Use the code below to redeem the following gifts as our thanks 🎁

☑ Zenny x5000

☑ Wander Droplet x1

☑ Potion x2

Code ❯❯ MHNow10M

Effective until: Nov 21, 12pm (UTC) pic.twitter.com/mBQAMTQNj3

— Monster Hunter Now (@MH_Now_EN) October 19, 2023