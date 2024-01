Monster Hunter 2 : tout ce qu’on sait sur sa possible réalisation

Monster Hunter semble clairement préparer une suite, mais le public est-il réellement prêt pour un second volet de la franchise ?

Le destin incertain de Monster Hunter 2

Après un démarrage décevant et des critiques mitigées, le film Monster Hunter semblait être condamné à rester dans l’ombre. Cependant, ce long-métrage d’action inspiré du célèbre jeu vidéo de Capcom a fait un retour remarqué en 2023 sur Netflix, laissant présager une éventuelle suite.

Monster Hunter : un succès inattendu

Le film, qui met en scène Milla Jovovich en tant que Natalie Artemis, une ranger de l’armée américaine à la tête d’une mission des Nations Unies dans le désert, a bénéficié d’un regain d’intérêt sur Netflix. Malgré des critiques peu flatteuses et une note de seulement 44% sur Rotten Tomatoes, le film a trouvé un public sur la plateforme de streaming, suggérant qu’une suite pourrait être envisagée.

Une suite pour Monster Hunter ?

A l’heure actuelle, aucune suite n’a été confirmée. Le réalisateur Paul W.S. Anderson et son épouse, Milla Jovovich, sont pourtant connus pour leur propension à réaliser des suites malgré des critiques défavorables. Si une suite devait voir le jour, il est probable que les acteurs principaux reprennent leurs rôles. Cela signifie que Milla Jovovich serait de retour en tant que Natalie Artemis, tandis que le célèbre acteur thaïlandais Tony Jaa reprendrait son rôle de chasseur.

Des détails sur l’intrigue de Monster Hunter 2

Bien que l’intrigue de la suite potentielle soit encore un mystère, le premier film laisse présager une suite avec de nouveaux monstres. En effet, Monster Hunter se termine sur une attaque d’un monstre dans le Nouveau Monde, laissant présager des monstres plus grands et plus féroces dans une éventuelle suite.