Mocopi, le système de motion-capture d'avatar de Sony, arrive aux États-Unis. Utiliser le motion-capture est plus facile que jamais.

Sony vient d’annoncer la disponibilité pour l’Amérique du Nord de son système de motion-capture Mocopi. Cet outil permet de contrôler des avatars en temps réel en utilisant les mouvements de tout le corps, grâce à six détecteurs de mouvement et une application mobile propriétaire. En plus du contrôle en temps réel, les mouvements corporels ainsi captés peuvent être utilisés dans des vidéos et animations 3D via un SDK qui importe les données de mouvement dans le logiciel.

L’utilisation la plus évidente de cet outil est la réalité virtuelle, et plus particulièrement les apps sociales comme VRChat, bien que la tech puisse tout à fait être étendue à la réalisation de film et autres projets créatifs. Autrement dit, c’est une méthode bien plus simple pour profiter du motion-capture. Si seulement George Lucas avait eu un tel outil au moment de créer ses Gungan.

Le SDK est disponible sur tous les logiciels de développement 3D majeurs, comme Unity, MotionBuilder et Unreal Engine, attendez-vous donc à voir des personnages CGI se multiplier dans les jeux indépendants avec de petits budgets. Sony explique travailler actuellement à multiplier le nombre de partenaires pour développer des services et fonctionnalités uniques en lien avec ces outils.

Les capteurs se fixent sur votre tête, votre hanche, vos chevilles et vos poignets, chacun pesant huit petits grammes. Une fois fixés avec leurs attaches Velcro, il suffit de les connecter sur l’app via Bluetooth et de démarrer l’enregistrement. Chaque capteur est totalement sans fil, avec leurs récepteurs Bluetooth, et ont leur propre batterie intégrée. Le système propose aussi une grande variété d’avatars parmi lesquels choisir, mais vous pouvez utiliser le vôtre, bien évidemment.

Le système Mocopi de Sony est disponible en précommande à 450 $, les premières livraisons étant attendues pour le 14 juillet. C’est 100 $ de plus que le tarif initialement annoncé, mais Sony n’a pas expliqué cette augmentation de tarif. Le métavers doit lui aussi souffrir de l’inflation. À quand en France ?