Phasmophobia s’attaque aux consoles et à la réalité virtuelle

Un portage de Phasmophobia sur les consoles de Sony et Microsoft est annoncé.

Développé par le studio britannique Kinetic Games, Phasmophobia est un jeu d’horreur psychologique en ligne coopératif à quatre joueurs avec quatre difficultés par défaut et des défis quotidiens/hebdomadaires. Les enquêteurs paranormaux se rendent dans des lieux hantés remplis d’activités anormales et utilisent du matériel de chasse aux fantômes pour trouver et enregistrer des preuves à vendre à une équipe de chasseurs de fantômes :

Des graphismes et des sons réalistes ainsi qu’une interface utilisateur minimale garantissent une expérience totalement immersive qui vous tiendra en haleine. Identifiez plus d’une vingtaine de types de fantômes différents, chacun ayant des traits, des personnalités et des capacités uniques pour que chaque enquête soit différente de la précédente. Trouvez des possessions maudites qui vous donneront des informations ou des capacités en échange de votre santé mentale et utilisez votre voix réelle pour interagir avec les fantômes par le biais de planches Ouija et de séances de PVE à l’aide d’une boîte à esprits.

Un trailer pour Phasmophobia

Phasmophobia sortira sur PS5, PS VR2, Xbox Series X et Xbox Series S dès août prochain. Le cross-play sera disponible sur toutes les plateformes. A noter que la version PC de Phasmophobia a été lancée en accès anticipé via Steam en septembre 2020.