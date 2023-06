Sony continuera de fabriquer des smartphones pendant encore quelques années. Toujours avec, pour coeur de cible, les photographes et vloggers sur un segment très haut de gamme.

Apple, Samsung, OnePlus, Google, Xiaomi… Autant de noms qui viennent tout de suite à l’esprit quand on pense aux fabricants actuels de smartphones. Sony n’est peut-être pas la première entreprise à laquelle penseraient les gens si on leur posait la question. Ceci étant dit, le géant japonais travaille toujours sur ses propres téléphones et a bien l’intention de continuer à le faire pendant quelques années.

Sony a en effet signé un accord pluriannuel avec Qualcomm pour utiliser ses plateformes Snapdragon pour propulser ses futurs appareils. Il s’agit plus précisément d’une extension de l’accord existant entre les deux partis. Les puces Qualcomm seront utilisées dans les futurs appareils premium de Sony, ainsi que les modèles haut de gamme et milieu de gamme.

Toujours avec, pour coeur de cible, les photographes et vloggers sur un segment très haut de gamme

Sony a révélé le mois dernier le smartphone Xperia 1 V, un nom pour le moins étrange, pour un appareil qui est propulsé par la Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform et qui est clairement orienté vers les photographes et autres vloggers. Ce sont là, certes, des marchés de niche, mais Sony est capable d’employer tout son savoir-faire en matière de photo et vidéo pour aider les utilisateurs à capturer des clichés de la meilleure qualité possible. Le Xperia 1 V peut aussi être utilisé comme moniteur sur les appareils photos Sony Alpha compatibles, par exemple. Cependant, Sony continue de rester sur le segment du très haut de gamme avec ses Xperia, le 1 V démarrant à 1 400 $.

Le géant japonais dévoilait aussi le Xperia 10 V en mai dernier, un appareil moyen de gamme, avec une puce Snapdragon 695 et une dalle OLED 1080p à 60 Hz. Sony a commencé à vendre ce modèle en Europe, y compris en France pour 449 €.