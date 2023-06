Les TV Sony Bravia bientôt compatibles avec les appels Zoom. Il faudra une Bravia Cam et la future app Zoom for TV.

Les TV Sony Bravia seront les premiers produits officiellement compatibles avec la future app Zoom for TV sur Google Play. Bien que le télétravail soit en net recul maintenant que de nombreuses entreprises commencent à faire revenir leurs employés au bureau, celles et ceux qui apprécient de travailler de chez eux ou en mode hybride pourront bientôt participer à leurs réunions virtuelles depuis le canapé de leur salon. Ceci fait suite à l’annonce d’Apple durant sa WWDC 2023 de l’arrivée de FaceTime sur l’Apple TV – via un iPhone -, plus tard cette année.

Les TV Bravia n’ayant pas de webcam intégrée, il vous faudra donc acheter une Bravia Cam pour que l’ensemble fonctionne. En plus de permettre les appels via Zoom, cet accessoire à 200 € peut ajuster les paramètres de son et d’image selon votre position et votre distance par rapport au téléviseur. Il permet aussi de contrôler votre TV avec des gestes de la main, sans avoir donc à récupérer la télécommande. Il est aussi possible de définir une alerte de proximité qui détecte quand des enfants sont assis trop près du téléviseur et l’écran peut se mettre de lui-même en mode économie d’énergie si personne ne le regarde.

Sony explique que l’app Zoom for TV sera disponible pour les TV Bravia “au début de l’été”. Le directeur du design produit Bravia de l’entreprise, Shusuke Tomonaga, déclarait que “ce partenariat permettra à nos clients de profiter d’une communication vidéo plus réaliste sur un grand écran de téléviseur dans le salon, leur permettant d’être plus connectés avec les gens qui comptent pour eux, qu’il s’agisse de travailler depuis chez soi, d’apprendre à distance ou de passer du temps avec des amis ou de la famille.”