Les TV Sony Bravia XR de 2023 devraient faire de l’oeil aux joueurs PS5

Sony propose une mise à jour majeure dans sa gamme Bravia XR

Cela fait un peu plus de deux ans maintenant que Sony a lancé une gamme séparée de TV OLED et LED sous la marque Bravia XR. Un an plus tard, l’entreprise la mettait à jour et introduisait le TV QD-OLED Master Series 4K A95K, le premier du genre, tout en annonçant les Master Series Z9K Series 8K et X95K Series 4K, dans la famille Mini LED. L’année dernière, cependant, aucun changement sur le moteur de traitement d’image Cognitive Processor XR qui avait fait ses débuts sur la première génération de Bravia XR.

Sony propose une mise à jour majeure dans ses TV Bravia XR

Lors de son introduction en 2021, le principal attrait du Cognitive Processor XR était son traitement de l’information et son affichage à l’écran. Contrairement aux processeurs d’image conventionnels qui utilisent des paramètres comme la luminosité, le contraste et la couleur pour optimiser la qualité générale, le Cognitive Processor XR promet d’analyser chaque image en temps réel pour estimer les zones précises sur lesquels le spectateur est le plus susceptible de se concentrer.

Nous sommes aujourd’hui en 2023 et Sony propose une mise à jour majeure dans cette gamme Bravia XR, en ajoutant cinq nouveaux modèles. Certains ont une version améliorée du Cognitive Processor XR et une nouvelle fonctionnalité XR Clear Image. La gamme 2023 de TV Bravia XR propose aussi plusieurs fonctions intéressantes pour la PlayStation 5, dont la prise en charge de l’Auto HDR Tone Mapping, du Auto Genre Picture, un Game Menu repensé et des options pour activer le VRR et le Motion Blur Reduction. Ces TV sont même compatibles avec la personnalisation de la taille d’écran pendant le jeu, permettant aux joueurs de jouer sur un plus petit écran pour rester concentré.

Tout ce qu’il faut savoir de cette gamme Sony Bravia XR 2023

Les TV Sony Bravia XR 2023 comportent cinq modèles allant du 55 au 98 pouces. On commence avec le Sony Bravia XR X95L, un TV Mini LED 4K de 85 pouces qui dispose des technologies propriétaires XR Backlight Master Drive et XR Triluminos Pro. Toujours dans le Mini Led, le Bravia XR X93L, 4K, en 85, 75 ou 65 pouces. Le troisième modèle est un TV LED 4K Full Array, le Bravia XR X90L, disponible en 98, 85, 75, 65 ou 55 pouces.

En ce qui concerne les TV Bravia XR OLED, la gamme 2023 se compose de deux modèles. À commencer par les Bravia XR A95L. Ces TV sont disponibles en 77, 65 et 55 pouces, tous en 4K. Promettant un tarif un peu plus abordable – tout en offrant la 4K -, la série Bravia XR A80L, en 83, 77, 65 et 55 pouces. Les tarifs et dates de disponibilité de ces nouveaux téléviseurs seront annoncés ce printemps.

En plus de ces nouveaux modèles, Sony a aussi annoncé l’arrivée d’une nouvelle barre de son, la Sony HTS2000, à 499,99 $, équipée d’un système 3.1 compatible Dolby Atmos et DTS:X, avec Sony Vertical Surround Engine et S-Force PRO Front Surround.