Mobland : le retour probable de Tom Hardy change tout pour la suite

Après un mois de rumeurs et de tensions, Tom Hardy devrait revenir dans Mobland. De quoi relancer l’écriture de la saison 3, sans feu vert officiel.

En bref Tom Hardy devrait revenir pour la saison 3

L’écriture a repris, sans feu vert officiel

La saison 2 est attendue en 2026

Quand une plateforme tient enfin un vrai hit, elle évite de casser sa vitrine. C’est exactement ce que raconte le probable retour de Tom Hardy dans Mobland, alors que son avenir dans la série paraissait franchement compromis il y a encore un mois.

Selon Deadline, l’acteur devrait finalement rempiler pour une saison 3 qui a recommencé à s’écrire. Et ce n’est pas un détail. Sur le streaming, une série criminelle avec un casting pareil n’est pas juste un programme de plus, c’est un point d’ancrage pour retenir les abonnés.

Paramount+ n’a pas envie de perdre son visage d’appel

Chez Paramount+, Mobland a démarré très fort. La série n’a été dépassée, parmi les créations originales du service, que par Landman. En gros, les récits de durs à cuire restent une valeur sûre pour la plateforme, et il est difficile d’imaginer ce succès sans le visage de Tom Hardy bien visible dans l’interface.

C’est là que l’affaire devient intéressante. Officiellement, Paramount+ n’a toujours pas validé la saison 3. Mais relancer l’écriture en partant du principe que la star revient, ça dit déjà beaucoup sur l’importance du projet en interne.

Un mois de flou, puis une réconciliation en coulisses

Avant ça, le dossier ressemblait à un brouillard épais. Tom Hardy avait-il été écarté ? Était-il parti de lui-même ? S’était-il seulement heurté aux producteurs ? Les versions se contredisaient, sur les réseaux comme ailleurs, avec un point commun : quelque chose s’était clairement mal passé.

D’après le même rapport, Hardy a fini par rencontrer Jez Butterworth, showrunner et producteur exécutif, ainsi que David Glasser, lui aussi producteur exécutif. Guy Ritchie aurait aidé à organiser cette rencontre, ce qui aurait permis d’apaiser la situation.

La saison 3 repart, mais sans validation formelle

Résultat, l’hypothèse de travail a changé. La saison 3 avance de nouveau avec l’idée que Tom Hardy sera là, aux côtés de Pierce Brosnan et Helen Mirren. Garder ce trio, c’est préserver le cœur de la série.

En revanche, impossible pour l’instant de parler de calendrier. Sans feu vert officiel de Paramount+, aucune date ne peut être avancée pour cette troisième salve, même si la question d’une arrivée en 2027 circule déjà.

Pourquoi ce retour compte autant

Le paradoxe Tom Hardy, on le connaît. L’acteur traîne une réputation de collaborateur compliqué, avec des récits de tensions sur Star Trek: Nemesis ou Mad Max: Fury Road. Mais il garde une présence à l’écran rare, le genre qui fait tenir une affiche à lui seul.

Et pendant que la suite se négocie, la saison 2, elle, est largement terminée et doit arriver en 2026. Ce retour probable ne ferme donc pas juste une parenthèse de coulisses. Il montre surtout qu’en streaming, un conflit se règle vite quand trop de choses dépendent encore d’une seule série.