Meta : un trimestre record pour Reality Labs malgré 4 milliards de dollars de pertes

Meta : le succès et les défis de Reality Labs

Reality Labs, la division de Meta dédiée à la réalité virtuelle et augmentée, vient de connaître son meilleur trimestre à ce jour, malgré une série continue de pertes de plusieurs milliards de dollars.

Des succès dans une mer de déficits

Selon la CFO de Meta, Susan Li, Reality Labs a généré plus de 1 milliard de dollars de revenus au dernier trimestre de 2023 grâce à ses casques Quest et aux lunettes intelligentes Ray-Ban Meta. Cependant, malgré ce jalon important, elle s’attend à ce que les pertes continuent de s’accumuler de manière importante en raison des efforts en matière de développement de produits et des investissements nécessaires à la croissance de leur écosystème.

Les stars du trimestre : les lunettes intelligentes

Lors d’une conférence téléphonique avec des analystes, Mark Zuckerberg a laissé entendre que les lunettes intelligentes de la société ont particulièrement bien fonctionné, soulignant que le fabricant de Ray-Ban, EssilorLuxottica, prévoit en produire plus que prévu initialement en raison de la “forte demande”. Il a ajouté que les casques Quest 2 et Quest 3 “se vendaient bien”, qualifiant le Quest 3 de “l’appareil de réalité mixte le plus populaire”.

Nouveaux indicateurs et ambitions

Par ailleurs, “Meta se retire progressivement de la publication des données d’utilisation quotidienne et mensuelle de Facebook”, selon Susan Li. Ce changement est révélateur de l’évolution du positionnement de Facebook au sein de l’écosystème d’applications de l’entreprise ces dernières années. Zuckerberg a également exprimé son ambition de créer une intelligence générale artificielle (AGI) au sein de Meta, affirmant qu’il s’agirait du “thème” du travail de produit de l’entreprise à l’avenir.