Les temps sont durs pour les géants de la tech. L’économie mondiale n’est pas dans une bonne dynamique, c’est le moins que l’on puisse dire, et cela vient considérablement freiner les opérations des sociétés de l’industrie. D’autant plus que la majorité d’entre elles avaient eu l’opportunité d’embaucher massivement pendant la pandémie. Aujourd’hui, Meta prévoirait encore davantage de licenciements.

La société mère de Facebook, Meta, prévoirait de réduire encore sensiblement sa masse salariale dans les semaines à venir. Si l’on en croit un article de The Financial Times, la situation chez le géant américain est très délicate actuellement, une nouvelle vague de licenciements serait nécessaire. Meta devrait annoncer cette nouvelle restructuration après la finalisation des analyses de performances de ses équipes dans le courant du mois de mars.

En novembre dernier, Meta avait déjà licencié 11 000 salariés, soit environ 13 % de sa masse salariale globale. Cette opération était la plus grande dans toute l’histoire de l’entreprise, et les licenciements touchaient toutes les divisions de la société. Meta n’a pas encore souhaité s’exprimer publiquement sur le sujet et The Financial Times ne précise pas l’échelle de cette restructuration.

Les détails de cette nouvelle vague devraient être dévoilés en mars

Meta n’est pas la seule société de la tech à licencier ces derniers mois, certes, mais les entreprises à avoir licencié davantage que prévu initialement sont bien plus rares. Si les informations de The Financial Times sont avérées, Meta se retrouverait alors à peu près au même niveau que Amazon ou Coinbase. La première avait annoncé son intention de réduire sa masse salariale de 10 000 employés avant d’annoncer plus tard que ce chiffre grimpait finalement à 18 000. Avant novembre, le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, déclarait aux analystes que la firme de Menlo Park allait devenir “une société bien plus petite” d’ici à la fin de l’année 2023.