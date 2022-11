Amazon pourrait à son tour licencier plusieurs milliers d'employés. Plus de 10 000 salariés seraient concernés, 3 % de sa masse salariale.

Amazon pourrait annoncer une importante vague de licenciements dans les jours à venir, si l’on en croit une information de The New York Times. L’entreprise prévoirait même de se séparer d’environ 10 000 salariés. Les équipes autour des appareils clients seraient les plus impactées. Le géant américain emploie approximativement 1,5 million de personnes dans le monde. Si l’entreprise procède à ce plan de départs comme révélé par le journal, cela affecterait environ 3 % de sa masse salariale actuelle et représenterait la plus grande réorganisation dans les presque 30 ans de l’histoire d’Amazon.

Ces dernières semaines, les sociétés de la tech, aux États-Unis comme ailleurs, ont été nombreuses à procéder à de grands plans de licenciements. Le 9 novembre, la société mère de Facebook, Meta, s’était séparée d’environ 13 % de sa masse salariale, une initiative qui mettait à la porte plus de 11 000 personnes chez le géant des media sociaux. Avant cela, Twitter avait été largement décimé après qu’Elon Musk a ordonné une réduction de 50 % du nombre d’employés de l’entreprise. Ce week-end, la société s’est aussi séparée de ses contractuels. De plus petites entreprises, comme Lyft et Snap, ont licencié des employés ces derniers mois.

Pour Amazon, ces licenciements sont la conséquence de l’avenir très changeant de l’entreprise. Grâce à des mesures de confinement prises très tôt pendant la pandémie, le géant du commerce a connu une croissance record et avait énormément recruté, faisant doubler sa masse salariale. Ces derniers mois, cependant, l’entreprise a connu une croissance ralentie à cause de plusieurs facteurs, notamment les frais d’exploitation et la reprise du shopping dans les magasins physiques. Le géant américain enregistrait récemment une perte de 2 milliards de dollars et annonçait le gel des embauches dans ses bureaux.