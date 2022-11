Le nouveau drone de livraison Amazon Prime Air peut voler encore plus loin

Amazon dévoile un nouveau drone pour ses livraisons : autonomie plus importante et réduction du bruit, notamment.

Amazon a récemment cessé les tests de son robot livreur Scout qui évoluait sur les trottoirs et pris d’autres décisions, laissant croire qu’il voulait limiter ses projets expérimentaux. Il semblerait aujourd’hui que le développement de son drone de livraison Prime Air soit encore très actif, puisque le géant du e-commerce vient de donner un aperçu de la prochaine génération de ses machines volantes.

Le MK30 a été pensé et conçu pour être plus léger que le modèle actuel baptisé MK27-2. Il aura toujours six rotors, comme son prédécesseur, si l’on en croit les images partagées par l’entreprise, mais le cadre hexagonal semble avoir disparu.

Le géant du e-commerce américain devrait démarrer ses livraisons par drone à College Station, au Texas, et Lockeford, Californie, avnat la fin de l’année, ceci pour l’aider à évaluer l’intérêt des clients pour ce genre de livraisons par les airs, directement jusqu’à leur jardin. Amazon utiliser les MK27-2 pour ces tests. Le MK30 ne sera pas en service avant 2024, mais selon l’entreprise, il dispose d’une autonomie plus importante que le MK27-2, d’une tolérance plus forte aux températures et il est capable de voler en cas de faible pluie. De plus, l’équipe Flight Science de Prime Air a mis au point de nouvelles hélices qui permettraient, apparemment, de réduire le bruit de ce nouveau drone d’environ 25 %.

Autonomie plus importante et réduction du bruit, notamment

Les drones de l’entreprise ne sont pas très bruyants. Selon l’évaluation de la FAA pour le test de College Station, e bruit du MK27-2 ne devrait pas cause de gène ni “affecter le comportement de la vie sauvage”. Amazon prend la réduction du bruit de ses drones comme un défi d’ingénierie très important et est convaincu que toutes les qualités du MK30 prises ensemble permettraient aux clients d'”opter pour la livraison par drone plus souvent”. L’entreprise n’a pas révélé de planning précis pour l’expansion de ses livraisons par drone dans son post, mais promet de rendre le service disponible à “davantage de clients dans les mois et années à venir”.