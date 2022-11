Meta devrait annoncer des licenciements à grande échelle dans les prochains jours

Meta devrait annoncer une grosse vague de licenciements très bientôt. Plusieurs milliers de postes pourraient être supprimés.

La société mère de Facebook, Meta, devrait annoncer une grande vague de licenciements dans les jours à venir, si l’on en croit The Wall Street Journal. Le journal rapporte que l’entreprise aurait l’intention de se séparer de “plusieurs milliers” d’employés, avec une annonce qui surviendrait dès mercredi. Meta emploie actuellement plus de 87 000 personnes. Ces licenciements pourraient être les plus importants menés par une société de la tech cette année, plus importante que ceux opérés par Twitter ce vendredi. Ils pourraient aussi représenter la première grande restructuration de l’histoire de Meta.

Meta a refusé de commenter l’information. Un porte-parole de l’entreprise renvoie vers une déclaration du PDG, Mark Zuckerberg, faite durant la présentation des résultats financiers du troisième trimestre : “En 2023, nous allons concentrer nos investissements sur un nombre restreints de nos activités les plus prioritaires. Cela signifie que certaines équipes vont s’étoffer de manière importante, tandis que d’autres conserveront la même taille ou réduiront durant l’année à venir”, déclarait-il. “Au final, nous nous attendons à finir l’année 2023 avec environ la même masse salariale ou un tout petit peu moins qu’aujourd’hui.”

Comme The Journal le précise, Meta a connu une croissance importante durant les deux premières années de la pandémie de Covid-19, enregistrant plus de 27 000 nouveaux employés en 2020 et 2021. La fièvre d’embauches avait continué les neuf premiers mois de 2022, une période durant laquelle elle a signé 15 344 nouveaux salariés supplémentaires. Bien que l’entreprise ait grandement bénéficié de la pandémie, tout a changé ces derniers mois. En juillet, la firme de Menlo Park annonçait sa toute première diminution dans ses revenus. L’entreprise l’avait alors imputée à la concurrence féroce de TikTok et la mise en place de la fonctionnalité App Tracking Transparency d’Apple.

Dans le même temps, le pari de Mark Zuckerberg sur le métavers s’avère, pour l’heure, raté, incapable de créer les nouvelles opportunités de revenus attendues, et ce, alors qu’il génère des coûts très élevés. Depuis le début de l’année 2021, Meta a dépensé 15 milliards de dollars pour démocratiser les réalités virtuelle et augmentée, sans grand succès jusqu’à présent. L’entreprise s’attend à perdre encore davantage d’argent sur ce projet en 2023.