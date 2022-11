Elon Musk veut relancer Vine pour concurrencer TikTok

L'application dédiée aux mini-vidéos pourrait revenir sur iOS et Android en fin d'année.

Désormais à la tête de Twitter après avoir soumis une offre de rachat à hauteur de 44 milliards de dollars, l’entrepreneur sud-africano-canado-américain Elon Musk a expressément demandé aux ingénieurs du réseau social à l’oiseau bleu de ramener Vine d’ici les prochains mois. Ces derniers ont néanmoins vite constaté que l’ancien code source de Vine avait grand besoin de plusieurs retouches pour revenir dans un état correct après n’avoir pas été modifié ou mis à jour depuis la fermeture officielle de l’application par Twitter en 2016 malgré son acquisition pour pas moins de 30 millions de dollars en 2012.

Bring back Vine? — Elon Musk (@elonmusk) October 31, 2022

Créée par Dom Hofmann (également à l’origine de Byte, qui est désormais connu sous le nom de Huddles) et Rus Yusupov, l’application Vine permettait aux utilisateurs de partager des clips de six secondes en boucle, et était suffisamment populaire pour que les gens créent des compilations de ces clips sur YouTube. Elle a également contribué à lancer la carrière de plusieurs artistes comme Shawn Mendes, Ruth B et le producteur Jay Versace, ainsi que de la célèbre personnalité Logan Paul.

TikTok attend de pied ferme Vine

L’application TikTok, détenue par ByteDance, a comblé le vide laissé par Vine pendant plusieurs années au point d’être une référence dans son domaine. En septembre 2021, TikTok a annoncé avoir atteint un milliard d’utilisateurs mensuels. Le succès de TikTok a donné naissance à des imitations comme Instagram Reels et YouTube Shorts.

