Même Apple a eu du mal à croire en l’impressionnante gestion énergétique de sa puce M1

La puce Apple Silicon M1 offre des performances vraiment exceptionnelles, notamment en termes de gestion d'énergie. Apple n'en croyait pas ses propres yeux.

Apple savait se lancer sur un chantier titanesque en voulant ses propres processeurs. Une aventure qui aura nécessité plusieurs années de dur labeur mais il faut bien reconnaître qu’avec la première génération de puces Apple Silicon, M1, le résultat est au rendez-vous. À tel point que, même en interne, on avait du mal à croire à son efficience.

La puce Apple Silicon M1 est vraiment très impressionante

Lorsque Apple a annoncé sa puce M1 et les premières machines à pouvoir en profiter, l’un des aspects les plus impressionnants était très certainement l’autonomie. En effet, dans la mesure où la puce M1 fonctionne comme un SoC A, une approche différente par rapport au design Intel x86. Résultat de l’opération, le MacBook Pro M1 dispose d’une autonomie de 16 heures et 25 minutes en navigation sur le web.

En interne, Apple croyait à un bug de l’indicateur de batterie

À jeu égal, la version Intel ne dure que 10 heures et 21 minutes, ce qui reste tout de même tout à fait décent, mais réussir à obtenir 6 heures supplémentaires est vraiment une amélioration plus que significative. Et même les ingénieurs et autres cadres d’Apple n’arrivaient pas à croire les performances obtenues par la puce M1. Certains pensaient même qu’il s’agissait d’un bug avec l’indicateur d’autonomie restante.

Interrogé par Tom’s Guide, Bob Borchers, vice-président du marketing international pour Apple, déclarait : “Lorsque nous avons vu cette première solution et que l’on pouvait jouer avec pendant plusieurs heures sans que l’autonomie ne diminue, on a pensé : ‘Oh mince, c’est un bug, l’indicateur de batterie est planté’, et alors Tim s’est mis à rire derrière nous : ‘Non, c’est comme ça que c’est censé être’, et c’était vraiment phénoménal.”

Apple devrait lancer une nouvelle génération de MacBook Pro dans les mois à venir, des machines probablement équipées d’une puce M1X. Il sera intéressant de voir ce qu’il en est de l’autonomie.