Marvel’s Midnight Suns : Venom débarque avec le DLC Redemption

La deuxième extension de Marvel’s Midnight Suns accueille l'anti-héros Eddie Brock aka Venom.

Venom, amalgame mortel de Eddie Brock et du symbiote d’un extraterrestre, pourra être recruté dans Marvel’s Midnight Suns après avoir terminé sa première mission scénarisée The Devil’s Due du DLC Redemption, mais devient jouable après avoir terminé la dernière quête Shattering Expectations de l’Acte Un.

Il sera là pour réparer les torts commis sous l’influence démoniaque de Lilith et amènera de nouvelles capacités et un appétit insatiable pour mâcher vos adversaires. Redemption comprend trois nouvelles missions scénarisées faisant suite au premier DLC The Good, The Bad and The Undead qui avait introduit la menace des vampires de New York City. Vous serez impatient de poursuivre le Projet unique de Recherche de Venom, Toile Silencieuse, qui élargit les options tactiques de la ressource Intel.

Un trailer pour le DLC Redemption de Marvel’s Midnight Suns

Marvel’s Midnight Suns : Redemption sera disponible à l’achat de façon individuelle ou dans le season pass (intégré dans l’Édition Légendaire) le 23 février prochain sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et PC via Steam et l’Epic Games Store.

Version d’essai et nouvelles réductions pour Marvel’s Midnight Suns

En plus d’une version d’essai pour Marvel’s Midnight Suns sur PS5 (deux heures), Xbox Series X (trois heures) et Xbox Series S (trois heures) 2K Games a proposé toutes les éditions de Marvel’s Midnight Suns à 40% de réduction. Si certains rabais ne sont plus disponibles, les joueurs PC et PlayStation abonnés au PlayStation Plus peuvent encore trouver leur bonheur avant l’arrivée du DLC lié à Venom.