Marvel’s Midnight Suns : Deadpool débarque avec le DLC The Good, The Bad and The Undead

La première extension de Marvel’s Midnight Suns accueille l'anti-héros Wade Wilson aka Deadpool.

Après avoir terminé les quêtes consacrées à Spider-Man, trois nouvelles missions scénarisées se débloquent via le DLC The Good, The Bad and The Undead. La dernière, A Man of Culture, permettra de recruter Deadpool, le “mercenaire à grande bouche” qui détient des capacités uniques ainsi qu’une signature synonyme de chaos sur le champ de bataille. A noter qu’il sera possible de le personnaliser avec des skins et autres tenues inédites.

Vous aurez l’opportunité de bâtir une amitié et de devenir de vrais amis avec Deadpool au sein de l’Abbaye. De nouveaux types d’ennemis seront également introduits dans les missions scénarisées – de plus, vous souhaiterez certainement développer le projet de Recherche unique de Deadpool, Food Truck, qui vous donnera un avantage tactique supplémentaire sur le champ de bataille.

Un trailer pour le DLC The Good, The Bad and The Undead de Marvel’s Midnight Suns

Marvel’s Midnight Suns : The Good, The Bad and The Undead sera disponible à l’achat de façon individuelle ou dans le season pass (intégré dans l’Édition Légendaire) le 26 janvier prochain sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et PC via Steam et l’Epic Games Store.

Des réductions pour les éditions de Marvel’s Midnight Suns

Pendant une durée limitée et pour célébrer la nouvelle année, 2K Games a proposé toutes les éditions de Marvel’s Midnight Suns à 33% de réduction. Si certains rabais ne sont plus disponibles, les joueurs PC peuvent encore trouver leur bonheur avant l’arrivée du DLC lié à Deadpool.