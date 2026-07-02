Marvel relance Kang via X-Men ’97, après l’abandon de Kang Dynasty

Deux ans après la mise au placard de Kang au cinéma, Marvel le réintroduit par un détour animé. Et ce retour n’a rien d’anodin pour le MCU.

En bref Marvel réutilise Kang via Rama-Tut.

X-Men ’97 relie ce vilain à Apocalypse.

Le clin d’œil rappelle un plan abandonné du MCU.

Le plus frappant, ici, c’est le timing. Alors que le MCU a laissé tomber toute la piste Kang au cinéma, Marvel vient de remettre le personnage en jeu, version multivers, dans X-Men ’97.

Dans la saison 2 de X-Men ’97, avec des spoilers sur les épisodes récents, le récit remonte très loin après la bataille des X-Men contre un Apocalypse à pleine puissance et la chute de ses Cavaliers. Il passe aussi brièvement par le présent, avec X-Factor et la X-Force de Cable, avant de revenir à l’Egypte ancienne pour raconter comment En Sabah Nur est devenu Apocalypse. Et ce détour fait entrer un nom qui compte, Rama-Tut.

Un retour discret, mais très chargé

Dans cette chronologie antique, Rama-Tut règne en despote. En Sabah Nur le voit maltraiter son peuple, le prend en haine et jure de se venger. Résultat, l’origine d’Apocalypse se retrouve directement liée à un variant de Kang le Conquérant, comme dans les comics, même si l’adaptation ne recopie pas tout à l’identique.

Ce n’est pas un détail de continuité. C’est une façon très nette de rappeler que Kang existe toujours dans l’écosystème Marvel, même si sa trajectoire en prises de vues réelles a été stoppée net.

Ce que le MCU préparait avant le grand virage

On l’avait déjà aperçu dans Ant-Man et The Wasp: Quantumania, lors de la scène de mi-générique. Sans être nommé à l’écran, Rama-Tut y apparaissait avec son look de pharaon, au sein du Conseil des Kangs, aux côtés d’Immortus et de Centurion. Les trois personnages étaient incarnés par Jonathan Majors.

Avant le changement de cap, Avengers: The Kang Dynasty devait prolonger cette scène. Le film devait s’appuyer sur ces chefs du Conseil, qui convoquaient les variants disponibles de Kang pour lancer une invasion de la Terre et éliminer des Avengers perçus comme une menace pour leur dynastie multiverselle. En gros, Rama-Tut n’était pas un figurant, mais l’un des visages appelés à structurer ce récit.

Pourquoi ce caméo compte encore aujourd’hui

Mais tout ça a sauté. Après le licenciement de Jonathan Majors, Marvel Studios a entièrement revu Avengers 5. Avengers: The Kang Dynasty a été annulé en juillet 2024, puis Robert Downey Jr. a été annoncé dans le rôle de Doctor Doom pour ouvrir la route vers Avengers: Doomsday.

Du coup, ce passage par X-Men ’97 prend une autre saveur. Marvel Animation n’a d’ailleurs pas repris les traits de Jonathan Majors, choix plutôt logique, ce qui laisse penser qu’il ne s’agit pas du même variant que dans le MCU. Mais le signal reste clair, Marvel n’efface pas totalement Kang. Il le déplace, il le redimensionne, et il s’en sert pour nourrir un autre mythe, celui d’Apocalypse. Pour la suite, ça dit surtout une chose, les idées abandonnées au cinéma peuvent très bien survivre ailleurs.