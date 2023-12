Marvel & DC dominent les films les plus attendus de 2024, malgré la saturation des super-héros

Les rumeurs de lassitude envers les super-héros sont démenties par Marvel et DC avec leurs films prévus pour 2024, comme le montre la liste des films les plus attendus en large diffusion de Fandango. Curieux de savoir quels sont ces films tant attendus ?

Tl;dr Marvel et DC dominent toujours le cinéma malgré les rumeurs de fatigue des super-héros.

Deadpool 3 et Joker: Folie à Deux sont les films les plus attendus de 2024.

La baisse de production de Marvel et DC en 2024 peut être bénéfique pour ces deux films.

Deadpool et Joker ont déjà prouvé leur potentiel commercial.

Marvel et DC bravent la fatigue des super-héros

Malgré les bruits croissants concernant une saturation des films de super-héros, Marvel et DC restent au sommet avec deux des films les plus attendus de 2024. Leur domination sur Hollywood est un phénomène sans précédent et même une baisse de production en 2024 n’a pas été un obstacle pour leurs prochaines sorties.

Deadpool 3 et Joker: Folie à Deux, les plus attendus

Selon Fandango, Deadpool 3 de Marvel Studios est le film le plus attendu de 2024 et le super-héros le plus attendu est Wolverine, incarné par Hugh Jackman. Chez DC, Lady Gaga en Harley Quinn dans Joker: Folie à Deux est l’une des performances les plus attendues, et la suite de Joker se place à la troisième place des films de super-héros les plus attendus.

Une baisse de production bénéfique ?

La baisse de production de Marvel et DC en 2024 est une excellente nouvelle pour Deadpool 3 et Joker: Folie à Deux. Elles n’auront pas à rivaliser avec d’autres grosses productions de super-héros de MCU, DCEU ou du prochain DC Universe. De plus, leurs dates de sortie en juillet et en octobre offrent suffisamment de temps entre 2023 et 2025 pour augmenter encore plus les attentes.

Il est à noter que Deadpool et Joker ont déjà prouvé leur potentiel commercial. Les deux premiers films Deadpool ont dépassé les 780 millions de dollars, et Joker a atteint 1,07 milliard de dollars dans le monde. Ces chiffres impressionnants laissent présager un succès unanime pour Deadpool 3 et Joker : Folie à Deux en 2024.

2024, une année différente pour Marvel et DC

En comparaison avec les trois dernières années, 2024 est une année assez différente pour Marvel et DC. Tous deux ont augmenté leurs sorties annuelles depuis 2021, mais les échecs au box-office de DC et l’excès de volume de MCU les ont amenés à revoir leurs stratégies. Ce changement en 2024 promet de meilleurs projets Marvel et DC en 2025.