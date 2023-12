Ces caméos Marvel & DC totalement inutiles dans les films

Il est indéniable que Marvel et DC ont tous deux intégré des apparitions inutiles qui n'ont aucune importance majeure dans l'ensemble de leur univers. Mais ne sont-ils pas tous les deux coupables de cette pratique inutile ?

Tl;dr Marvel et DC sont coupables d’inclure des caméos inutiles.

James Gunn critique les caméos inutiles dans les films de super-héros modernes.

Des célébrités réelles sont souvent insérées inutilement dans ces films.

Les caméos inutiles sont présents depuis longtemps dans le genre super-héros.

Les caméos inutiles, une tendance regrettable dans les films de super-héros

Les univers de super-héros comme le MCU et le DCEU sont régulièrement critiqués pour leur recours à des caméos inutiles, qui nuisent à l’immersion du public. Il s’agit souvent d’apparitions déconcertantes de personnages ou de célébrités qui n’apportent rien à l’intrigue générale.

James Gunn contre les caméos “pornographiques”

Récemment, le réalisateur James Gunn a dénoncé sur Instagram l’utilisation abusive de ces apparitions fugaces dans de nombreux films de comics actuels. Selon lui, ces caméos servent uniquement à renforcer la notoriété de la marque ou à préparer le terrain pour de futurs films de la même franchise.

Des célébrités inutiles

Il arrive aussi que ces caméos incluent de véritables célébrités, insérées de manière maladroite comme des personnages superflus ou simplement jouant leur propre rôle, sans apporter de véritable valeur aux films dans lesquels elles apparaissent.

Une vieille habitude regrettable

Ce phénomène n’est pas nouveau et ne se limite pas aux univers cinématographiques modernes créés par Marvel et DC. De nombreux films de Marvel antérieurs à l’ère du MCU, tout comme ceux de Warner Bros avant le DCEU, sont également coupables d’avoir inclus des caméos étranges et inutiles.