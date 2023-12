Deadpool 3 : Morena Baccarin évoque une “réinvention” de la relation entre Vanessa et Wade

Vanessa Carlysle va revenir dans Deadpool 3 et sera toujours interprétée par la comédienne américano-brésilienne Morena Baccarin.

Morena Baccarin, qui incarne Vanessa Carlysle, l’amour de Wade Wilson, mieux connu sous le nom de Deadpool, dans la franchise dérivée de X-Men, dévoile des informations inédites issues du tournage du troisième opus. Selon l’actrice, ce nouvel épisode s’apprête à réinventer la relation entre les deux personnages principaux, tout en préservant l’essence de leur dynamique.

Lors d’une récente interview pour le thriller Fast Charlie, Morena Baccarin a confirmé avoir terminé le tournage de Deadpool 3. Elle a évoqué la manière dont la relation entre Vanessa et Wade serait réinventée, tout en “maintenant le cœur” de leur dynamique. Selon elle, les réalisateurs ont toujours su rendre cette relation intéressante et évolutive, tout en préservant ce qui les ramène toujours l’un vers l’autre.

Depuis son apparition dans le premier film, Vanessa est rapidement devenue le personnage secondaire préféré des fans de l’univers Deadpool. Sa relation avec Wade a révélé un côté plus vulnérable du Mercenaire à la Grande Bouche, le rendant plus nuancé que la machine à blagues que le public attendait. Le retour de Vanessa dans Deadpool 3 offre l’opportunité de la voir devenir Copycat, son alter-ego super-héroïque des bandes dessinées.

L’implication de Vanessa dans Deadpool 3 laisse la porte ouverte à une transformation future dans l’Univers Cinématographique Marvel. Cela permettrait également d’explorer davantage le désir de Vanessa et Wade de fonder une famille, un thème clé du deuxième opus. Bien que le rôle exact de Baccarin dans le film reste incertain, son retour sera sans doute très attendu par les fans des deux premiers films Deadpool.

On en pense quoi ?

Il est clair que le retour de Vanessa Carlysle dans Deadpool 3 ouvre de nouvelles possibilités scénaristiques passionnantes. L’évolution de sa relation avec Wade Wilson et sa possible transformation en Copycat pourraient offrir de nouvelles dynamiques et des rebondissements inattendus. Le fait que Vanessa et Wade envisagent de fonder une famille pourrait également apporter une touche d’humanité et de profondeur à ces personnages souvent dépeints de manière humoristique. On attend avec impatience de voir comment ces éléments seront explorés dans le film.