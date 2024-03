Mars After Midnight, le jeu de Lucas Pope, arrive sur la console Playdate le 12 mars

Panic a dévoilé 16 nouveaux titres en préparation lors de son showcase.

Panic, l’entreprise derrière la console Playdate, a dévoilé une nouvelle collection de jeux prometteurs. Le plus attendu est sans doute Mars After Midnight, conçu par le développeur renommé Lucas Pope, qui sera disponible le 12 mars. Ce talentueux créateur est l’esprit derrière les succès critiques et commerciaux de Papers, Please et Return of the Obra Dinn.

Un grand événement pour le jeu vidéo

Mars After Midnight récupère quelques éléments de Papers, Please, plaçant le joueur dans la peau d’un gardien de porte d’une colonie extraterrestre. Les graphismes lo-résolution sont particulièrement remarquables, un attribut typique du travail de Pope et de la propre esthétique de la console Playdate. De plus, le jeu tirera parti de la manivelle de la console Playdate, lui conférant un attrait unique.

Plus de jeux en perspective

Cependant, la présentation de Panic ne s’est pas limitée à la révélation de ce seul jeu. L’entreprise a également présenté 16 jeux supplémentaires prévus pour 2024 et au-delà. Parmi eux, on compte Faraway Fairway, un hybride de rogue-like et de golf, Midnight Raider, un combattant en pixel-art et For Home, un RPG de science-fiction.

Cabel Sasser, le PDG de l’entreprise, a profité de l’occasion pour préciser que la console Playdate est désormais disponible à l’achat, sans délais d’attente. L’entreprise a enfin “rattrapé” les plus de 70 000 précommandes.

Un anniversaire et un événement de vente

Le magasin en ligne de Playdate, nommé Catalog, approche de sa première année d’existence. Pour marquer l’événement, Panic organise sa toute première vente de magasin à partir du 7 mars et jusqu’au 14 mars. De nombreux titres sont déjà à des prix abordables, une belle aubaine pour les propriétaires de consoles.

Pour rappel, la Playdate est une console de jeu portable vraiment unique. Elle est mignonne, de couleur jaune vif, dotée d’une manivelle manuelle utilisée comme mécanisme de contrôle supplémentaire dans de nombreux jeux. Chaque console à 200$ est livrée avec 24 titres gratuits, avec deux jeux débloqués chaque semaine pendant 12 semaines.