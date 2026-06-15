Marchés prédictifs : la plateforme Kalshi impose une vérification des employeurs

Kalshi va demander l’emploi de certains utilisateurs sur des paris sensibles. Une mesure logique, mais pas vraiment de quoi verrouiller le jeu.

En bref Kalshi va demander à certains utilisateurs de déclarer leur employeur pour pouvoir parier sur des sujets sensibles, avec des vérifications déclenchées surtout en cas d’activité suspecte.

Cette mesure vise à limiter les risques de délit d’initié sur les marchés prédictifs, un problème déjà illustré par plusieurs affaires impliquant des personnalités publiques et des politiques.

Mais son efficacité reste incertaine, d’autant que les utilisateurs peuvent contourner les règles et que la plateforme fait déjà face à une pression réglementaire croissante aux États-Unis et à l’étranger.

Le vrai sujet, c’est ça. Est-ce que ça va vraiment freiner le délit d’initié sur les marchés prédictifs, ou juste compliquer la vie de ceux qui avaient déjà prévu de tricher un peu moins ouvertement ? Kalshi vient en tout cas d’ajouter une barrière de plus.

Une vérification en plus sur les paris sensibles

Dans les prochaines semaines, Kalshi va demander à certains utilisateurs d’indiquer où ils travaillent pour pouvoir miser sur certains événements. La plateforme vise notamment des sujets comme la performance des entreprises ou la sécurité nationale, même si elle n’a pas encore détaillé précisément les critères complets.

D’après ce qu’un représentant de l’entreprise a indiqué au Wall Street Journal, qui a révélé ce changement en premier, la plateforme vérifiera en général ces informations si elle repère une activité suspecte liée à un compte. Ce n’est donc pas un contrôle uniforme sur tout le monde, plutôt un filet de sécurité supplémentaire. Pas énorme, mais pas anodin.

Si Kalshi bouge maintenant, ce n’est pas par hasard. Le délit d’initié colle aux marchés prédictifs depuis un moment, et la plateforme a déjà eu plusieurs dossiers gênants à gérer.

On parle notamment d’un employé du youtubeur MrBeast, mais aussi de trois candidats à des fonctions politiques. L’un d’eux avait même tenté de présenter l’affaire comme une promesse de campagne en faveur d’une régulation des marchés prédictifs. Plus récemment, des accusations de délit d’initié ont visé l’ancien membre du Congrès George Santos. La série commence à faire beaucoup.

Une parade utile, mais pas de quoi crier victoire

Le souci, c’est que les utilisateurs de ce genre de plateformes ont déjà montré qu’ils savaient contourner les règles. Du coup, difficile de dire si cette nouvelle obligation va réellement calmer les combines, ou si elle poussera juste les tricheurs à trouver une autre route vers des gains faciles. Clairement, le risque ne disparaît pas avec un champ en plus dans un formulaire.

Et derrière, il y a la bataille réglementaire. Plusieurs États américains ont tenté d’attaquer ces marchés en justice et de les traiter comme des plateformes de jeu d’argent. Mais le gouvernement fédéral est intervenu en affirmant que le secteur relevait uniquement de la US Commodity Futures Trading Commission. À l’international, ça avance davantage : l’Espagne, par exemple, a interdit ces services pendant que ses autorités examinent la bonne manière de les encadrer. Pour Kalshi, la pression ne vient donc pas que des parieurs trop curieux.