Malgré des débuts modestes, Migration franchit un jalon mondial au box-office

Malgré un lancement décevant, le film d'animation "Migration" a franchi un cap important au box-office, laissant présager un éventuel retour en force. Pensez-vous que ce film pourrait connaître un second souffle ?

Le film a connu une augmentation de 40% par rapport à son week-end d’ouverture.

Il est actuellement à la troisième place du box-office du Nouvel An.

Migration est sur la voie de la récupération malgré une forte concurrence.

Un démarrage en douceur pour Migration

Après un week-end d’ouverture décevant, Migration, le film d’animation d’Illumination Entertainment, a franchi un jalon majeur au box-office mondial. Ce long métrage suit l’aventure d’une famille de canards anxieux qui se retrouve à faire la navette dans la ville de New York. Dirigé par Benjamin Renner et Guylo Homsy, le film présente un casting vocal de premier plan avec Kumail Nanjiani, Elizabeth Banks, Keegan-Michael Key, Danny DeVito et Awkwafina.

Une remontée impressionnante

Selon Collider, Migration a dépassé un jalon majeur au box-office mondial après le week-end du Nouvel An. En finissant sa troisième semaine en salles, le box-office mondial de Migration a maintenant dépassé la barre des 100 millions de dollars. Ce total représente une augmentation de 40% par rapport au week-end d’ouverture du film, le plaçant à la troisième place du box-office du Nouvel An.

Des débuts modestes pour Migration

Malgré un démarrage modeste, Migration semble être sur la voie de la récupération au box-office. Dépasser les 100 millions de dollars face aux concurrents actuels du box-office n’est pas une mince affaire. Migration est en compétition avec des films comme Wonka, The Color Purple, Anyone but You et Aquaman and the Lost Kingdom, qui ont connu un succès sans précédent jusqu’à présent, rendant la compétition féroce pour le film d’animation.

Un potentiel de croissance pour Migration

Tandis que Migration poursuit sa diffusion en salles, le box-office du film a de bonnes chances de croître. Son augmentation de 40% depuis le week-end d’ouverture est particulièrement notable, les films ayant généralement tendance à connaître des baisses graduelles dès leur troisième semaine. Sorti pendant la période des fêtes, Migration a le potentiel de capitaliser sur la durabilité généralement offerte à cette époque de l’année. Ce récent jalon au box-office pourrait n’être que le début de la renaissance de Migration.