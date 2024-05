28 années plus tard : Date de sortie annoncée, en concordance avec l’anniversaire majeur de la franchise

Le cinéma d'horreur compte plusieurs franchises de renom. L'une d'entre elles fera son retour l'année prochaine. Les fans ont désormais une date à cocher pour 28 années plus tard.

Tl;dr Le troisième opus de la franchise d’horreur 28 années plus tard sera réalisé par Danny Boyle.

Le film sortira en salles le 20 juin 2025, pour le 22ᵉ anniversaire de la franchise.

La distribution comprend Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson, Ralph Fiennes et Jack O’Connell.

Le film sera en concurrence avec plusieurs autres grandes sorties en juin 2025.

Une nouvelle trilogie d’horreur en préparation

Le cinéma d’horreur s’apprête à connaître un renouveau avec le retour de la franchise 28 jours plus tard. Le troisième volet de cette saga terrifiante sera réalisé par Danny Boyle, cinéaste de renom, et le scénario sera écrit par Alex Garland. La distribution, d’une richesse impressionnante, comprend des acteurs tels que Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson, Ralph Fiennes et Jack O’Connell.

Les fans de la franchise seront ravis d’apprendre que la date de sortie du film a déjà été fixée. Le 20 juin 2025 marquera en effet le début de cette nouvelle trilogie, coïncidant avec le 22ᵉ anniversaire de la franchise aux États-Unis. Le tournage, qui n’a pas encore commencé, devrait débuter en mai 2024 dans le Northumberland.

Un calendrier de sortie compétitif

Cependant, malgré l’enthousiasme suscité par cette annonce, le film se retrouve face à une concurrence sérieuse. En effet, le mois de juin 2025 verra la sortie de plusieurs films de renom, dont le spin-off de la franchise John Wick, le reboot en live-action de Dragons, et la suite d’un autre film d’horreur, The Black Phone 2.

Des enjeux importants pour la franchise

La réussite de ce troisième volet est d’autant plus cruciale que Sony envisage de lancer une nouvelle trilogie avec celui-ci. Cela dit, même si le film faisait face à des difficultés au box-office, une forte réception critique pourrait s’avérer tout aussi bénéfique pour la suite de la franchise.