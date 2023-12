Malgré 4 années de silence, l’adaptation cinématographique de Monopoly est toujours en développement

Le projet d'adaptation cinématographique du jeu Monopoly par Lionsgate est toujours en cours, malgré quatre années écoulées sans nouvelles informations. Quelles surprises nous réserve cette adaptation à venir ?

Le Monopoly sur grand écran : une partie qui s’éternise

Depuis plus d’une décennie, le célèbre jeu de société Monopoly tente de franchir le pas vers le cinéma. Malgré les nombreux rebondissements, le projet d’adaptation cinématographique est toujours en cours chez Lionsgate. Initialement annoncé en 2008 chez Universal Pictures, le projet a été déplacé de studios en studios, changeant plusieurs fois de réalisateurs.

Un parcours semé d’embûches

En 2019, une annonce importante a relancé l’excitation autour du film : l’acteur Kevin Hart, connu pour ses rôles dans Think Like a Man et Ride Along, serait la star de l’adaptation. Cependant, depuis cette annonce, plus aucune nouvelle n’a filtré, laissant penser à certains que le film avait été mis de côté.

Un développement toujours en cours

Contre toute attente, Lionsgate a récemment confirmé que le projet Monopoly était toujours en développement. Ce renouveau d’intérêt coïncide avec l’acquisition de la plateforme de contenu global eOne par Lionsgate, ce qui lui donne accès à 6 500 titres de films et de séries télévisées, ainsi qu’aux droits de développement de la marque Monopoly.

Quel avenir pour l’adaptation cinématographique du Monopoly ?

On ignore encore si Tim Story ou Kevin Hart sont toujours impliqués dans le projet. L’adaptation du Monopoly pourrait donc avoir besoin de trouver un nouveau réalisateur et un nouvel acteur principal. Malgré ses débuts houleux, Lionsgate semble déterminé à avancer rapidement sur le projet, d’autant plus que le succès de Barbie a suscité l’intérêt de Mattel pour la création d’un univers cinématographique autour des jouets et des jeux de société.