Monopoly Go! : le jeu de société se réinvente sur mobiles

Scopely propose le Monopoly le plus immersif jamais créé avec son propre univers.

Monopoly Go! cherche à conserver l’aspect classique du jeu de société édité par Hasbro, tout en y ajoutant de nouvelles fonctionnalités. Les joueurs ne sont pas limités à Atlantic City, mais peuvent débloquer plus de 100 nouveaux plateaux présentant de nouveaux décors et lieux. De même, ils pourront rencontrer de nouveaux personnages, comme l’experte Sofia Wattsitworth et le banquier Benjamin Basu, en plus de M. Monopoly. Les événements quotidiens bousculent également la formule et encouragent un retour régulier pour des récompenses et des activités limitées dans le temps. A noter qu’il introduit également des mini-jeux pour étoffer le jeu de société. Community Chest se veut coopératif et permet aux joueurs de travailler ensemble pour débloquer des récompenses. Les jeux Bank Heist et Shut Down, quant à eux, sont compétitifs et permettent à un joueur de piller le coffre-fort d’un autre joueur ou de faire tomber ses repères.

Un trailer pour Monopoly Go!

Cynthia Williams, présidente de Wizards of the Coast et responsable des jeux numériques chez Hasbro, a déclaré :

Monopoly est un véritable phénomène mondial durable et fait partie intégrante de la culture populaire. Le jeu original a été adapté dans des centaines de pays à travers le monde. C’est un jeu pionnier en matière d’approche localisée, il permet aux joueurs de se rassembler et de célébrer le caractère unique des lieux qu’ils fréquentent et permet également de découvrir de nouvelles cultures. Avec Monopoly Go!, nous pouvons désormais unir la communauté mondiale des fans de Monopoly d’une manière vraiment innovante. Nous pensons que cette nouvelle approche de l’expérience Monopoly continuera à rassembler les amis et les familles, que ce soit pour s’enrichir ensemble ou pour vider les poches de chacunes et chacuns.

Monopoly Go! est disponible sur l’App Store (iOS) et le Google Play Store (Android).