Lors du tournage, Jason Momoa, star de Supergirl, a influencé avec humour le costume de Lobo

Lors du tournage de Supergirl, Jason Momoa s’est illustré en apportant des suggestions marquantes et particulièrement amusantes concernant le costume du personnage de Lobo, démontrant ainsi son implication créative sur le plateau.

Tl;dr Jason Momoa incarne enfin Lobo dans « Supergirl ».

dans « Supergirl ». Son implication façonne costumes et accessoires du personnage.

Sortie de « Supergirl » prévue le 26 juin 2026.

Un pari inédit pour l’univers DC

Le grand retour de Kara Zor-El, alias Supergirl, au cinéma promet de marquer un tournant. Attendue sur les écrans le 26 juin 2026, cette nouvelle aventure solo, incarnée par la jeune actrice Milly Alcock (« House of the Dragon »), s’annonce aussi comme une rampe de lancement pour l’un des personnages les plus atypiques de la galaxie DC : Lobo. Ce rôle, longtemps convoité par Jason Momoa, devient enfin réalité après des années de spéculation.

L’implication remarquable de Jason Momoa

Si certains acteurs se contentent d’endosser un costume, ce n’est manifestement pas le cas ici. Dès les premières phases de conception, Jason Momoa s’est investi jusque dans les moindres détails du look de son anti-héros. Selon Michael Mooney, membre clé de l’équipe créative, l’acteur a pesé sur chaque choix vestimentaire : du long manteau inspiré d’un modèle militaire des années 1910 aux éléments directement puisés dans les comics. Un manteau vintage, évoquant un style dispatch rider, est ainsi devenu la pièce centrale du costume.

Détails et extravagances : quand l’acteur façonne son personnage

Mais le manteau n’était que le début. Les accessoires ont fait l’objet d’une attention méticuleuse, souvent à la demande expresse de l’acteur lui-même. Voici quelques exemples emblématiques :

Griffes ajoutées en dernière minute , à la suggestion de Momoa.

, à la suggestion de Momoa. Chaîne surdimensionnée autour du cou , plus imposante que celle prévue initialement.

, plus imposante que celle prévue initialement. Grenade accrochée à la chaîne, clin d’œil approuvé par le réalisateur Craig Gillespie.

Les fameuses pointes sur les épaules ont également été revues à la baisse afin de faciliter les prises de vue sans altérer l’essence du personnage. Malgré ces excentricités, l’équipe a unanimement reconnu que peu d’acteurs auraient pu porter un tel attirail avec autant d’aisance.

Lobo : un rêve enfin concrétisé ?

Le chemin fut long avant d’en arriver là. Plusieurs tentatives avortées – d’un film ultra-violent classé R par Warner Bros., jusqu’à une série télé jamais aboutie chez Syfy – avaient laissé croire que le projet ne verrait jamais le jour. Pourtant, en rejoignant officiellement le DC Universe sous la houlette de Jason Momoa, Lobo se voit offrir une nouvelle chance inespérée. L’enthousiasme palpable et la créativité débordante de son interprète principal pourraient bien faire toute la différence à l’écran… en attendant peut-être un film solo dédié à ce personnage hors-norme.