Logitech lance un plugin Streamlabs pour les consoles Loupedeck. Logitech poursuit son objectif de faciliter le streaming.

Logitech vient regrouper deux de ses acquisitions de ces dernières années dans sa quête de proposer aux streamers tous les outils dont ils ont besoin : l’entreprise lance un plugin desktop Streamlabs pour les consoles Loupedeck. Si vous vous souvenez bien, la société avait racheté Streamlabs, logiciel de livestreaming populaire qui offre un grand nombre d’outils pour diffuser sur Twitch, YouTube et Facebook, en 2019. Et en juillet cette année, elle rachetait Loupedeck, qui fabrique des consoles pour le streaming vidéo, en concurrence directe avec les Stream Deck de Elgato.

Logitech lance un plugin Streamlabs pour les consoles Loupedeck

Le Streamlabs Desktop Plugin 1.0 transformer les accessoires Loupedeck Live et Live S en contrôleurs externes pour le logiciel de streaming. Les créateurs peuvent contrôler l’audio plus précisément depuis la console et activer certaines commandes desktop ou voir le statut de leur diffusion directement depuis leur appareil Loupedeck. Il est aussi possible de définir des scènes, des sources, des sources audio et des collections de scènes dans le logiciel Loupedeck, pour libérer de l’espace sur l’écran, espace qui pourrait alors être utilisé pour afficher autre chose, comme un jeu ou un chat. Logitech explique que ce nouveau plugin est en cours de déploiement avec la mise à jour logicielle 5.8 et qu’il sera préinstallée sur tous les futurs appareils Loupedeck.

Logitech poursuit son objectif de faciliter le streaming

“Lorsque nous avons racheté Loupedeck il y a quelques mois, nous avions pour objectif de proposer une expérience plus fluide aux créateurs Streamlabs, depuis leur entrée dans l’écosystème jusqu’à l’utilisation au quotidien avec des configurations préétablies dès le déballage des appareils Loupedeck”, déclarait dans un communiqué Ujesh Desai, PDG de Logitech G. “Cette version 1.0 est notre première offre, laquelle vient accélérer notre objectif de proposer un écosystème hardware et software aux créateurs où qu’ils soient, leur permettant de se concentrer sur ce qu’ils font de mieux, à savoir, réaliser du contenu formidable.”

À noter, Streamlabs et Loupedeck ne sont pas les seules sociétés acquises par Logitech ces dernières années dans le cadre de cette grande initiative sur le streaming. L’entreprise a aussi racheté Blue Microphones en 2018 et annoncé il y a quelques mois qu’elle vendrait désormais les micros Blue Yeti sous le label Logitech G.