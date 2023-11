L'offre Standard avec publicité de Netflix permettra bientôt de télécharger le contenu et récompensera le binge-watching. Des changements bienvenus sur cette offre appréciée.

Normalement, faire une de binge-watching sur Netflix n’offre rien d’autre qu’une petite popup vous demandant si vous regardez toujours. Mais Netflix célèbre actuellement le premier anniversaire de son offre avec publicité en offrant à tous les utilisateurs abonnés à cette option un quatrième épisode à regarder de suite sans encart publicitaire Une idée plutôt sympathique pour inciter les clients à rester un peu plus sur la plateforme et à regarder cet épisode supplémentaire.

Netflix va aussi offrir la fonctionnalité de téléchargement des contenus sur son offre Standard avec publicité, affirmant pour l’occasion être le premier service de streaming à proposer cette option sur une offre avec publicité. Si ce bonus au binge-watching ne sera pas actif avant le début de l’année 2024, la possibilité de télécharger le contenu devrait l’être dans les heures ou jours à venir. Ceci étant dit, on ne sait pas si les contenus téléchargés auront droit à l’avantage du bing-watching une fois celui activé.

Des changements bienvenus sur cette offre appréciée

Pour une entreprise qui affirmait qu’elle ne proposerait jamais d’offre avec publicité, Netflix a finalement succombé à ce format en novembre 2022. Elle a introduit son premier Title Sponsorship durant la dernière saison en date de Love Is Blind. Netflix continuera ses partenariats avec d’autres reality shows, en l’occurrence Squid Game: The Challenge et l’ultime saison de The Crown. Le début de l’année 2024 permettra aussi aux publicitaires d’intégrer un QR Code dans le contenu présenté aux utilisateurs résidant aux États-Unis.

L’offre Standard avec publicité de Netflix est de loin l’option la plus abordable pour le service. Cette dernière est proposée à 5,99 € par mois, tandis que l’offre Standard coûte 13,49 € par mois. Entre les deux, l’offre Essentiel – qui risque de disparaître très bientôt – coûte 10,99 € par mois. Enfin, l’option la plus haut de gamme, Premium, est proposée à 19,99 € mensuellement.