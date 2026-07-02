Live Chats : la nouvelle arme de Threads pour l’instantané

Meta ajoute la traduction, des outils de modération et bientôt le desktop à Threads. Un pas de plus pour ancrer ses discussions en temps réel.

En bref Threads mise sur le temps réel avec les Live Chats pour concurrencer X.

Les nouveaux outils améliorent la modération, la traduction et l’organisation des discussions.

La plateforme sociale de Meta élargit l’accès et accélère sa croissance avec des formats plus interactifs.

Longtemps, Threads a donné l’impression de courir derrière le réseau social X sur le terrain des discussions en direct. Là, Meta essaie autre chose. Avec ses Live Chats, la plateforme ne copie plus seulement les bases du rival, elle pousse un format maison pour rendre les échanges plus immédiats. Et ça change le décor.

Le vrai chantier de Threads, c’est le temps réel

Au lancement, Threads avait un vrai problème. Pas de recherche solide, pas de hashtags, pas de fil chronologique, donc pas vraiment de raison d’y venir pour suivre une actu qui bouge minute par minute. Depuis, ces briques ont été ajoutées. Les Live Chats servent maintenant à faire monter cette sensation de direct, avec un avantage assez clair, X n’a pas d’équivalent exact.

L’idée de Meta, c’est de rendre Threads plus pertinent sur l’instant. Pas juste un fil où l’on poste, mais un endroit où l’on discute pendant que ça se passe. Clairement, c’était le morceau qui manquait.

Plus d’outils pour tenir un chat sans se faire déborder

La nouveauté la plus utile, ce sont sans doute les traductions. Un chat devient tout de suite plus lisible quand la barrière de langue saute, surtout sur une plateforme qui vise large.

Mais Meta a aussi bossé la modération. Les hôtes peuvent désormais inviter jusqu’à trois co-hôtes, pratique pour tenir la cadence ou partager la parole. La plateforme présente ça comme l’équivalent d’un invité dans une émission, ou d’une voix en plus pour calmer le flux. Les hôtes peuvent aussi supprimer des messages pour tout le monde, et Threads teste un affichage plus visible pour les messages publiés par l’hôte. Résultat, un salon un peu moins chaotique.

L’accès s’élargit, mais avec des règles claires

Ceux qui peuvent lancer un Live Chat sont plus nombreux. L’accès est désormais ouvert à tous les Community Champions, ces utilisateurs très suivis dans leurs communautés, qui publient régulièrement et gardent les conversations actives.

Côté usage, le format reste assez souple. On peut envoyer des messages, mais aussi des photos, des vidéos, des liens et des réactions emoji. Jusqu’à 150 personnes peuvent écrire activement dans un chat. Au-delà, les autres passent en mode spectateur, avec la possibilité de regarder, réagir et voter dans des sondages. Pas mal de monde, sans transformer le salon en gare un soir de départ.

Une fonction qui pousse avec la croissance de la plateforme

Depuis le lancement des Live Chats, Threads dit voir presque chaque jour des centaines de salons, rejoints par des milliers d’utilisateurs. Les nouveautés annoncées répondent d’ailleurs à des demandes de créateurs, ce qui dit pas mal de la direction prise.

Et ce n’est pas fini. Le support desktop arrive bientôt, tout comme les messages épinglés. Le timing colle avec la montée en puissance de la plateforme, qui a franchi les 500 millions d’utilisateurs actifs mensuels un peu moins de trois ans après son lancement. Entre les DMs, les ghost posts et la messagerie sur ordinateur, Threads empile les fonctions. Cette fois, il ne s’agit plus juste d’exister face à X, mais de commencer à jouer sa propre partie.