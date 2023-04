Lionsgate : une série télévisée pour la saga Twilight en préparation ?

Une série télévisée Twilight basée sur les livres de Stephenie Meyer serait au début de son développement.

Si la série télévisée Twilight n’en est qu’à ses balbutiements, elle n’a pas encore de plateforme de diffusion dans l’immédiat. Lionsgate prévoit de diriger le développement du projet avant de vendre les droits à des plateformes comme Netflix, Apple TV+, Disney+, Paramount+ ou encore Amazon Prime Video. Sinead Daly, qui a notamment écrit Tell Me Lies, The Walking Dead : World Beyond, Raised by Wolves, Dirk Gently’s Holistic Detective Agency et The Get Down, est d’ailleurs pressentie pour écrire le scénario.

Selon certaines sources, l’auteur Stephenie Meyer devrait participer à l’adaptation télévisée. Wyck Godfrey (producteur des cinq films avec Temple Hill Entertainment) et l’ancien coprésident de Lionsgate Motion Picture Group, Erik Feig, qui, pendant son mandat chez Summit Entertainment, a acheté les droits pour porter les livres Twilight au cinéma (plus de 3,4 milliards de dollars de recettes dans le monde) après le retrait de Paramount Pictures, sont tous deux attachés à la production exécutive de l’adaptation télévisée.

Twilight est un élément majeur de la bibliothèque de Lionsgate

En 2017, cinq ans après que Twilight – Breaking Dawn : Part 2 a mis fin à l’adaptation cinématographique de l’oeuvre écrite par Stephenie Meyer, le PDG de Lionsgate, Jon Feltheimer, a déclaré lors d’une conférence avec les investisseurs qu’il y a beaucoup d’autres histoires à raconter et que “nous sommes prêts à les raconter quand nos créateurs seront prêts à le faire”, en référence aux franchises Twilight et The Hunger Games.

L’annonce d’une série télévisée sur Twilight intervient alors que Lionsgate négocie avec plusieurs candidats en vue d’une éventuelle scission de ses studios et de son réseau câblé Starz avant la fin du mois de septembre prochain . L’activité studio de Lionsgate, qui comprend les divisions de production cinématographique et télévisuelle, a vu son chiffre d’affaires augmenter de 25% pour atteindre près de 900 millions de dollars au cours du troisième trimestre.