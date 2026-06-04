L’ingérence de Paramount a relégué un personnage emblématique de Star Trek au second plan

Une figure emblématique de la série originale Star Trek a vu sa présence diminuer à l’écran, conséquence d’interventions de la part de Paramount, qui a influé sur l’importance accordée à certains personnages au fil des épisodes.

Tl;dr Uhura’s role was repeatedly reduced by CBS rewrites.

Gene Roddenberry aimed for strong ensemble diversity.

Nichelle Nichols faced resistance but inspired future generations.

L’utopie contrariée : Uhura et la diversité dans « Star Trek »

Derrière le vernis d’un futur idéal, Star Trek a longtemps été le théâtre de luttes invisibles pour la représentation et l’égalité à l’écran. Si le vœu de Gene Roddenberry, créateur de la série, était clair — une humanité unie sur le pont de l’Enterprise, transcendée par la diversité —, la réalité des coulisses fut souvent bien plus complexe. Aux yeux des fans, ce casting international semblait annoncer un monde post-conflit : un timonier japonais (George Takei), une officière noire (Nichelle Nichols) et, dès la deuxième saison, un navigateur russe au cœur même de la Guerre froide.

La résistance du studio face à une femme noire forte

Pourtant, cette vision d’ensemble n’a pas trouvé grâce auprès de tout le monde. D’après les confidences de Nichelle Nichols, recueillies en 1996 dans Cinefantastique Magazine puis détaillées dans son autobiographie « Beyond Uhura: Star Trek and Other Memories », ses scènes en tant qu’Uhura furent régulièrement amputées lors des multiples réécritures imposées par CBS. L’actrice se souvient avec amertume : « Il y avait des rôles merveilleux écrits. Gene voulait vraiment cette égalité entre les personnages, aussi bien dans les scripts que dans les faits. Mais tout ça disparaissait lors des réécritures. »

Une pratique qui ne doit rien au hasard : pour Nichols, la chaîne exerçait un contrôle strict sur l’image renvoyée par l’équipage. En cause ? Une peur manifeste de conférer trop d’importance à un personnage féminin noir et indépendant.

L’innovation contrariée du casting collectif

La question du partage des projecteurs fut centrale durant les premières années. Seuls William Shatner et Leonard Nimoy, respectivement Kirk et Spock, apparaissaient au générique d’ouverture ; il faudra attendre « Star Trek VI: The Undiscovered Country » pour que tous reçoivent enfin une place égale. Selon Nichols, l’industrie n’était tout simplement pas prête à reconnaître plusieurs figures majeures au sein d’une seule série : « Ils n’avaient aucune référence pour cela, pensant que ce ne serait pas accepté. Mais les fans nous ont adoptés envers et contre tout. »

On pourrait avancer — même si Nichols ne le formule jamais explicitement — que racisme et sexisme pesaient également dans la balance : peu avant elle, rares étaient les femmes noires occupant autre chose qu’un rôle subalterne à la télévision.

L’héritage d’Uhura et le pouvoir des modèles

Malgré ces résistances structurelles, l’impact d’Uhura, omniprésente sur le pont même quand reléguée à l’arrière-plan, s’est révélé immense. Son simple passage à l’écran a permis à toute une génération d’envisager autrement leur place possible dans la société télévisuelle américaine. La légende raconte que la jeune Whoopi Goldberg, découvrant Nichols sur son écran, aurait crié à sa mère : « Il y a une femme noire à la télévision – et ce n’est pas une domestique ! ». Un symbole fort dont Martin Luther King lui-même souligna l’importance auprès de l’actrice… Insufflant durablement au mythe trekkien ses valeurs universelles — parfois en dépit des résistances les plus tenaces du réel.