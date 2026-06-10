L’IA d’Amazon rend le merchandising accessible à tous

Amazon permet désormais de créer du merchandising via l’IA dans son app Shopping. Une nouveauté simple, intégrée, et déjà très agressive pour le print-on-demand.

En bref Amazon intègre un outil IA dans son app Shopping pour créer des designs via Alexa et les imprimer sur des produits Merch on Demand.

L’utilisateur décrit une idée, génère un visuel, peut le modifier puis le partager ou l’acheter sans compétence de design.

Le service, gratuit côté création et limité aux États-Unis, propose une large gamme de produits et pourrait démocratiser le print-on-demand.

Créer un hoodie, un tumbler ou un T-shirt à partir d’une simple idée, directement dans l’appli de Amazon, c’est désormais possible. Et c’est ça le vrai sujet, pas juste un gadget IA de plus. Le géant du e-commerce transforme la création de merchandising personnalisé en option d’achat presque banale, au même endroit où vous commandez déjà le reste.

Le merchandising IA devient un bouton de plus dans l’app

Amazon permet maintenant de générer des designs à partir de prompts via Alexa dans son application Shopping, puis de les imprimer sur des produits proposés par Merch on Demand. En clair, une idée entre dans l’app, un objet physique en sort.

Ce glissement est malin. D’habitude, le print-on-demand parle surtout aux créateurs, aux communautés, aux petites structures. Là, Amazon ramène ça au grand public, sans courbe d’apprentissage, sans logiciel de design, sans détour par des plateformes comme Redbubble, Bonfire, Spring ou Fourthwall. Clairement, ça peut bousculer du monde.

Le parcours est simple. Dans l’app Shopping de Amazon, il faut toucher l’icône Alexa en bas à droite, ou taper customize dans la barre de recherche puis choisir l’option proposée. Ensuite, l’utilisateur décrit son idée, voit un visuel généré, puis peut l’ajuster.

Et Amazon pousse le truc jusqu’au bout. On peut modifier le rendu via des actions suggérées ou en tapant directement des changements. Le résultat peut aussi être partagé avec des proches, qui peuvent ensuite ajouter ce produit à leur propre panier. Pour un T-shirt de réunion de famille, un cadeau personnalisé, ou même un portrait de chien imprimé sur un objet, l’usage est limpide. Le genre de fonction qui paraît anecdotique, jusqu’au moment où tout le monde s’en sert.

Quels produits sont concernés, et où c’est disponible

Côté catalogue, il y a déjà pas mal de choix. Amazon cite des sweats, des polos, des débardeurs, des maillots, des bouteilles d’eau, des T-shirts, des hoodies, des tumblers, des sweats à col rond, des manches longues, des raglans, des V-necks et des quarter zips.

Le service lui-même est présenté comme gratuit à l’usage : les clients paient seulement les produits commandés. La fabrication et la livraison sont ensuite prises en charge par Amazon, avec expédition via Prime. Pour le moment, la fonctionnalité est limitée aux États-Unis.

Bref, le move est simple à lire. L’IA générative n’est plus seulement un outil de création à part, elle devient un rayon de plus dans l’appli de Amazon. Et quand Amazon banalise un usage, ça va rarement rester un détail.