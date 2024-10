Rufus, l’assistant IA d’Amazon qui révolutionne le shopping en ligne

Avec Rufus, Amazon propose une nouvelle expérience d'achat en Europe, mêlant intelligence artificielle et recommandations sur mesure.

Tl;dr Amazon déploie Rufus, un assistant de shopping basé sur l’IA, en Europe.

Grâce à des modèles avancés de traitement du langage naturel, Rufus offre des recommandations personnalisées et répond aux questions des utilisateurs.

Actuellement disponible au Royaume-Uni, en Allemagne, France, Italie et Espagne, Rufus se déploiera progressivement dans les semaines à venir.

Une personnalisation inédite du parcours client

Après un lancement au Royaume-Uni en septembre dernier, Rufus est désormais en version bêta en Allemagne, France, Italie et Espagne, avec un déploiement progressif prévu dans les semaines à venir. Grâce à l’IA, Rufus répond aux questions des clients en langage naturel et propose des recommandations sur mesure, rendant la navigation plus intuitive et efficace. Cette approche novatrice permet aux utilisateurs de recevoir des réponses et suggestions en fonction de leurs préférences et habitudes d’achat, ajoutant une dimension de personnalisation inédite.

La force de Rufus dans le shopping en ligne

Rufus repose sur des modèles de traitement du langage naturel, capables d’analyser des requêtes variées et d’offrir des réponses pertinentes tout en adaptant les recommandations. Cette technologie permet une interaction fluide et naturelle, qui va bien au-delà des simples moteurs de recherche de produits. Les clients peuvent ainsi poser des questions ouvertes ou spécifiques, et Rufus sait adapter son approche en fonction du contexte et des besoins, transformant chaque recherche en un dialogue enrichi et interactif.

Des bénéfices concrets pour les clients et les vendeurs européens

Pour les clients, Rufus propose une expérience d’achat plus pratique, ciblée et personnalisée, simplifiant les recherches et améliorant la pertinence des choix de produits. Les vendeurs, de leur côté, bénéficient d’une visibilité accrue et d’un accès à un public qualifié, ce qui favorise l’engagement client et améliore leur taux de conversion.

Vers un futur du shopping intelligent et personnalisé

Cette phase bêta permet à Amazon d’optimiser Rufus grâce aux retours des utilisateurs européens, dans le but de lancer un assistant IA parfaitement adapté aux attentes locales. Amazon affirme ainsi son engagement dans l’innovation et l’amélioration continue de l’expérience client, positionnant Rufus comme un acteur clé dans l’évolution du e-commerce et du shopping intelligent.