L'exosquelette Atalante de Wandercraft autorisé par la FDA aux États-Unis. La rééducation suite à un accident vasculaire cérébral devrait être grandement facilitée.

Les patients américains victimes d’un accident vasculaire cérébral (AVC) pourront bientôt profiter d’une robotique de pointe durant leur convalescence. La Food and Drug Administration (FDA) vient d’autoriser l’exosquelette Atalante de Wandercraft pour une utilisation commerciale dans la rééducation suite à un AVC. La machine peut aider dans les exercices de marche intensifs, notamment pour les personnes ayant une mobilité limitée dans le haut du corps qui pourrait les empêcher d’utiliser d’autres méthodes.

La génération actuelle Atalante est un appareil auto-équilibré sur batterie avec une allure ajustable qui peut tout à fait aider dans les premiers pas vers une démarche plus naturelle, plus tard, dans le processus. Bien que la machine doive encore être utilisée dans un environnement clinique avec l’aide d’un thérapeute, son usage sans les mains permet aux patients de recouvrer la marche, qu’ils soient ou non en mesure d’utiliser leurs bras.

Wandercraft prévoit de livrer ses premiers exosquelettes aux États-Unis durant le premier trimestre de l’année, sans pour autant citer les noms de ses premiers clients. L’entreprise n’a lancé que très récemment ses opérations commerciales dans le pays, mais le partenaire financier Quadrant Management explique que Wandercraft pourrait “accélérer de manière significative” ses opérations d’ici un à deux ans.

La rééducation suite à un accident vasculaire cérébral devrait être grandement facilitée

Les exosquelettes autorisés par la FDA aux États-Unis sont relativement rares et restent limités à l’aide à certaines maladies très précises. En juin dernier, Ekso Bionics obtenait la permission de commercialiser son appareil EksoNR pour la rééducation de la sclérose en plaque. L’autorisation de Wandercraft permet de rendre cette technologie accessible à davantage de patients et pourrait être particulièrement utile, les accidents vasculaires cérébraux étant une cause majeure de handicap à long terme aux États-Unis. Plus de 795 000 personnes en sont victimes dans le pays chaque année. L’exosquelette pourrait en aider certains à récupérer une liberté de mouvement.