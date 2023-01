German Bionic dévoile son plus léger exosquelette à ce jour au CES 2023

German Bionic a deux nouveaux exosquelettes à dévoiler au CES. Tout pour le bien-être des employés.

German Bionic, startup spécialisée dans les exosquelettes robotisés à qui l’on doit le Cray X, fera la démonstration de deux nouveaux produits durant le Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas, Nevada, cette semaine. L’Apogee est le dernier exosquelette en date de l’entreprise, le plus léger aussi, conçu pour une utilisation commerciale et industrielle. La Wmart SafetyVest, quant à elle, “apporte le suivi ergonomique et la protection à tous les employés”.

L’Apogee a appris ses leçons suite au développement du Cray X, d’où un poids sur la balance plus léger encore pour ce modèle. Et malgré sa souplesse, celui-ci peut soulever jusqu’à 30 kg de charge sur le bas du dos de l’utilisateur et propose une aide active à la marche pour réduire la fatigue. La SafetyVest, quant à elle, n’aide pas activement l’utilisateur à porter des choses lourdes, mais permet de suivre précisément les mouvements et le positionnement du corps pendant le travail, offrant “des rapports d’ergonomie basés sur les données et personnalisés, ainsi que des estimations et des recommandations d’exercices.”

Les produits Apogee et SafetyVest reposent sur l’architecture German Bionic IO pour collecter, suivre, analyser et transmettre les données d’ergonomie de l’utilisateur. Ceci est fait soit via l’écran intégré, soit via des alertes sonores lorsque l’utilisateur réalise des mouvements qui peuvent être dangereux.

Tout pour le bien-être des employés

“Avec nos nouveaux appareils wearables, nous augmentons les capacités des employés avec les outils dont ils ont besoin pour faire leur travail de manière plus sûre et plus durablement”, expliquait Norma Steller, CPO de German Bionic, dans le communiqué de presse. “Nos deux nouveaux produits ergonomiques – Apogee et Smart SafetyVest – ainsi que notre exosquelette Cray X déjà récompensé nous permettent d’offrir une aide adaptée à n’importe quelle entreprise ou environnement de travail dans lequel des travaux manuels sont réalisés. Et avec la plateforme de données German Bionic IO, nous fournissons aussi un outil d’analyse puissant pour l’ergonomie et les process sur le lieu de travail.”

Les détails sont encore rares, mais German Bionic fera des démonstrations complètes de ses produits durant le CES – stand #7141, West Hall si vous y êtes en personne -. Dans le cas contraire, pas de panique, nous ne manquerons de revenir sur ces produits novateurs.