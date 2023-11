L’Euro 2024 arrivera dans EA Sports FC 24 via une mise à jour gratuite à l’été 2024

EA Sports et l'UEFA vont amener le championnat le plus prestigieux d'Europe dans EA Sports FC 24, la simulation de football qui remplace FIFA.

Les joueurs sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch et PC auront accès à l’Euro 2024 dans EA Sports FC 24 sous la forme d’une mise à jour gratuite en même temps que le coup d’envoi du tournoi de l’UEFA. En outre, ceux qui joueront à EA Sports FC 24 avant le 16 janvier 2024 se verront offrir l’une des plus grandes stars européennes en tant qu’élément exclusif et non échangeable dans Ultimate Team à partir du 18 décembre prochain.

Guy-Laurent Epstein, directeur du marketing de l’UEFA (Union of European Football Associations ou Union des associations européennes de football), a déclaré :

Nous sommes ravis de renforcer notre partenariat avec EA Sports, en intégrant l’Euro 2024 dans EA Sports FC 24. L’Euro 2024 est l’un des tournois de football les plus dynamiques et les plus passionnants au monde, et nous sommes ravis que l’immense communauté d’EA Sports FC à travers le monde ait la chance de participer au tournoi dans un environnement de jeu aussi authentique.

Les stars de l’Euro 24 dans EA Sports FC 24 avec Ultimate Team

Les éléments de l’Euro 2024 Ultimate Team pour EA Sports FC 24 offerts aux joueurs sont composés de l’une des six stars européennes :

Jack Grealish – Angleterre

Ousmane Dembélé – France

Federico Chiesa – Italie

Florian Wirtz – Allemagne

Virgil Van Djik – Pays-Bas

EA Sports attire l’eSport avec EA Sports FC 24

En plus d’EA Sports FC 24, l’Euro 2024 sera également disponible dans EA Sports FC Mobile et EA Sports FC Online. Enfin, EA Sports sera la plateforme officielle du programme eSport officiel eEuro de l’UEFA, un tout nouveau tournoi mettant en scène les meilleurs joueurs d’EA Sports FC d’Europe, représentant les équipes nationales de football de l’UEFA. L’eEuro se déroulera sur une base annuelle et comprendra des phases de qualification menant à une finale en direct, dont la première aura lieu cet été, et d’autres informations sur la structure du tournoi seront bientôt annoncées.