EA Sports FC 24 arrive sur PC et consoles le 29 septembre. Une nouvelle ère arrive pour la simulation de football.

Une nouvelle ère s’annonce pour la licence de jeu vidéo de football d’EA. EA Sports FC 24 arrive sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox, Nintendo Switch et PC le 29 septembre. Des rumeurs suggéraient que les versions PS5 et Xbox Series X|S coûteraient 80 $, mais ce n’est pas le cas. Le jeu est toujours proposé à 70 $ sur ces plateformes. Tout comme les versions PS4 et Xbox One, cependant, ainsi que sur PC. Sur Nintendo Switch, il sera vendu 60 $.

EA Sports FC 24 arrive sur PC et consoles le 29 septembre

L’Ultimate Edition à 100 $ inclut en plus des avantages Ultimate Team, 4 600 points FC et un accès anticipé de sept jours. La version standard ne donne pas accès au mode Ultimate Team Campaign, simplement à la version “normale” de Ultimate Team. Par ailleurs, le football féminin fait son apparition pour la première fois dans Ultimate Team. La série, connue jusqu’à présent sous le nom FIFA, introduit aussi deux nouvelles ligues féminines : la Liga F espagnole et la Frauen-Bundesliga allemande.

EA a signé des contrats avec de nombreuses ligues et organisations pour proposer une simulation aussi réaliste que possible. Plus de 19 000 joueurs, 30 ligues et 100 stades seront présents dans EA Sports FC 24. Le studio a aussi des accords exclusifs avec la Premier League anglaise et l’UEFA pour utiliser les marques et récupérer l’accès à des compétitions comme la Ligue des Champions.

Côté technique, on trouve toujours le moteur Frostbite, encore amélioré. Il s’agit aussi de la première version du jeu à utiliser Frostbite sur Switch. EA a par ailleurs amélioré encore sa technologie HyperMotion. HyperMotionV – sur PS5, Xbox Series X|S et PC – utilisent les données volumétriques de plus de 180 joueurs professionnels. “Cela permet des mouvements d’équipes authentiques ainsi que 1 200 styles de course pour que les fans fassent l’expérience des mouvements uniques des meilleurs joueurs”, explique EA. Cela permet de créer de nouvelles animations pour EA Sports FC en quelques jours seulement.

Une autre nouvelle fonctionnalité, PlayStyles, puisent dans les données réelles d’Opta et d’autres sources pour rendre les joueurs plus uniques. EA explique que cela impactera le gameplay et donnera aux joueurs des capacités distinctes. Dans Ultimate Team, “PlayStyles+ améliore ces capacités signature jusqu’à un standard de classe mondiale – le Power Shot de Haaland -, reflétant les capacités des joueurs professionnels à jouer à un niveau que peu peuvent atteindre”, ajoute l’enteprise.

Le crossplay sera disponible entre PS5, Xbox Series X|S et PC, ainsi qu’entre PS4 et Xbox One. Les modes Clubs, Saison Co-Op, Volta Football et Ultimate Team Co-Op prendront aussi en charge le crossplay pour la première fois. Malheureusement, la version Switch de FC24 sera privée de crossplay.