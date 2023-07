EA Sports dévoile la jaquette d’EA Sports FC 24 dans son Édition Ultimate

Les anciennes légendes du monde du football sont réunis avec des joueurs de talent en activité.

Marcus Rashford (UK), Marta (BR), Rudi Völler (ALL), Pelé (BR), Zinedine Zidane (FR), Bukayo Saka (Arsenal, UK), Andrea Pirlo (IT), Mia Hamm (USA), Johan Cruyff (PB), Alex Scott (UK), Ronaldinho (BR), Alexandra Popp (ALL) Riquelme (ARG), Didier Drogba (CIV), Leicy Santos (COL), Jude Bellingham (UK), David Beckham (UK), Vinicius Jr. (BR), Erling Haaland (NOR), Sam Kerr (AUS), Leah Williamson (UK), Marquinhos (BR), Youssoufa Moukoko (ALL), Alexander Isak (SUE), Selma Bacha (FR), Alexia Putellas (ES), Virgil Van Djik (PB), Son Heung-Min (COR), Trinity Rodman (USA), Federico Chiesa (IT) et Enzo Fernández (ARG) ont été sélectionnés par EA Sports pour figurer sur la jaquette de l’Édition Ultimate d’EA Sports FC 24.

The stars of The World’s Game are in the club. Presenting the #FC24 Ultimate Edition Cover #EASPORTSFC pic.twitter.com/zEzGWdbHwa — EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) July 10, 2023

Selma Bacha, latéral gauche pour la section féminine de l’Olympique Lyonnais, savoure ce moment historique à seulement 22 ans :

C’est un véritable honneur de me retrouver sur la cover d’un jeu comme EA Sports FC 24 et de figurer au milieu de gloires du football et de joueurs que j’admire. Je ne m’y attendais pas à ce stade de ma carrière et ça me fait énormément plaisir. J’espère pouvoir continuer à inspirer des jeunes filles partout dans le monde à suivre leur passion du football aussi bien sur un terrain qu’avec une manette.

Un teaser pour EA Sports FC 24

En plus de dévoiler la jaquette de l’Édition Ultimate d’EA Sports FC 24, EA Sports annonce la tenue d’un événement spécial en livestream le 13 juillet prochain à 18h30. Celui-ci inclura une keynote de plusieurs dirigeants et porte-parole, d’invités spéciaux et comportera davantage de détails au sujet de la nouvelle simulation de football, dont l’annonce très attendu de l’athlète qui sera son ambassadeur.