Les Stories Telegram ne sont plus limitées aux utilisateurs payants. Davantage d'options que chez la concurrence, et un peu plus encore pour les abonnés Premium.

Telegram a ouvert sa fonctionnalité Stories à tous ses utilisateurs, après l’avoir proposé en exclusivité aux utilisateurs Premium le mois dernier. Comme les Stories de Facebook Messenger, celles-ci apparaissent comme des bulles au-dessus de votre conversation. Cependant, l’approche de Telegram est davantage personnalisable, avec un contrôle plus fin sur qui peut voir ces publications et pendant combien de temps. “Maintenant, quand vous rencontrez des gens sur Telegram, vous verrez des tranches de leur vie, et pas uniquement quelques photos de profil”, écrit l’entreprise dans un post de blog.

Avec un lancement en même temps que le dixième anniversaire du service de messagerie, Telegram décrit les Stories comme “la fonctionnalité de loin la plus demandée” dans l’histoire de la société. Parmi les contrôles de confidentialité proposés, des options de visibilité pour tout le monde, tous les contacts, certains contacts ou les amis proches.

Les Stories de Telegram vous permettent aussi de cacher vos posts aux contacts dont vous ne voulez pas qu’ils les voient, et les utilisateurs Premium peuvent choisir entre six, douze, vingt-quatre et quarante-huit heures de visibilité pour les nouveaux posts. Par ailleurs, les créateurs peuvent voir une liste des utilisateurs de Telegram qui ont visionné leur contenu. Il y a aussi un mode double-caméra similaire à BeReal, permettant de partager des photos ou des vidéos capturées par les objectifs avant ou arrière de votre téléphone. La fonctionnalité inclut aussi des réactions, les spectateurs peuvent ainsi ajouter un cœur ou choisir parmi des “centaines” d’autres réactions pour répondre aux posts.

Davantage d’options que chez la concurrence, et un peu plus encore pour les abonnés Premium

Certains contrôles sur les Stories sont réservés aux abonnés Premium (5 $ par mois). Le plus intéressant est peut-être que les posts des utilisateurs payants apparaissent en premier, leur donnant davantage de visibilité. Les abonnés peuvent aussi voir les stories des autres en mode discrétion, permettant de dissimuler les traces de leur visite aux auteurs. De plus, les abonnés ont droit aux options d’expiration de date, un historique de visionnage permanent (vous voir qui a vu vos posts même après leur expiration), la possibilité d’enregistrer les Stories dans la galerie, des sous-titres “10 fois plus longs” et jusqu’à 100 Stories par jour.

Ces nouveautés devraient déjà être déployées sur les apps iOS et Android. Si vous ne les voyez pas, encore un peu de patience.