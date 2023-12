Les smartphones Android, nouveaux alliés santé lors des appels d’urgence 911

Cette fonctionnalité peut être obtenue via l'application "Personal Safety" d'Android. Pouvez-vous imaginer à quel point cela pourrait vous être bénéfique ?

Tl;dr Les utilisateurs Android reçoivent une mise à jour pour partager des informations médicales.

Ces informations peuvent être partagées avec les premiers intervenants lors d’appels au 911.

La fonctionnalité est déjà disponible pour les utilisateurs d’iPhone depuis 2020.

La fonctionnalité n’est actuellement disponible que pour certains appareils Android.

Android offre une fonctionnalité vitale

Grâce à la technologie d’aujourd’hui, votre smartphone pourrait bien jouer un rôle crucial dans votre survie. Une mise à jour destinée à certains appareils Android permet désormais aux utilisateurs de partager des informations médicales importantes avec les premiers intervenants lorsqu’ils appellent ou envoient des messages au 911.

Une sauvegarde numérique pour votre santé

Le partage de ces informations est assuré par l’application Personal Safety d’Android. Cette application permet aux utilisateurs d’ajouter des éléments tels que le nom de l’appelant, les allergies, les contacts d’urgence et les maladies préexistantes. “C’est à ce moment-là que les informations que vous avez entrées dans votre téléphone deviennent utiles pour le 911”, a commenté Tenea Reddick, directrice de l’ECC du département des pompiers de Baltimore.

Avantages de l’application Personal Safety d’Android

Ces informations sont disponibles pour les premiers intervenants avant leur arrivée. La fonction est particulièrement bénéfique si la personne contactant le 911 ne peut pas communiquer. Actuellement, seul un certain nombre de téléphones Android, comme le Nothing Phone 1 et le Google Pixel 4 à 8 Pro, offrent cette fonctionnalité.

RapidSOS : Un partenaire clé pour Android et Apple

La prestation de ce service est rendue possible grâce à RapidSOS, une plateforme de sécurité qui partage de manière sécurisée des informations essentielles en temps de crise. Les utilisateurs d’Apple ont déjà accès à cette fonctionnalité depuis 2020 avec l’application Health.