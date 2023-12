Comment désinstaller des applications sur Android

Android permet de désinstaller une application de plusieurs manières différentes. Voici comment procéder.

Il y a énormément d’applications sur le Play Store et il est facile de télécharger une app qui attire votre attention sur l’instant. Malheureusement, le stockage d’un téléphone, Android ou autre, n’est pas illimité. À un moment, vous voudrez faire de la place. Voici les différentes manières permettant de désinstaller une app sur Android.

Désinstaller une app depuis les paramètres

Vous pouvez désinstaller la plupart des apps de votre téléphone depuis l’application Paramètres. Pour cela, ouvrez les Paramètres et tapotez sur Apps. Tapotez sur Voir toutes les apps, cherchez celle dont vous n’avez plus besoin, tapotez dessus puis “Désinstaller” et confirmez avec OK. Répétez pour toutes les applications que vous voulez désinstaller de votre téléphone.

Désinstaller une app depuis le Play Store

Il y a en vérité deux moyens de désinstaller une app depuis le Play Store. La première est d’ouvrir le Play Store, de rechercher l’app à supprimer, puis de tapoter sur la fiche en question et “Désinstaller”.

Ou alors, ouvrez le Play Store, tapotez sur votre profil, puis sur Gérer applications et appareil, et allez sur l’onglet Gérer. Là, vous voyez la liste des apps installés sur votre téléphone, liste que vous pouvez trier par date de mise à jour, par nom, par usage ou par taille.

Tapotez sur la case à cocher à côté de l’app que vous souhaitez supprimer et vous verrez une icône en forme de poubelle apparaître en haut de l’écran. Tapotez dessus pour désinstaller. Vous pouvez désinstaller plusieurs apps en même temps en procédant ainsi. Pratique.

Désinstaller une app depuis l’écran d’accueil ou le tiroir

Sur votre écran d’accueil ou le tiroir, trouvez l’app à supprimer et rester appuyé sur l’icône. Vous verrez apparaître des options pour supprimer l’app de votre écran d’accueil ou du tiroir ou la désinstaller. Faites glisser l’icône de l’app sur l’option Désinstaller et tapotez sur OK.

Si vous avez un smartphone Samsung, c’est un peu différent. Trouvez l’app à supprimer, restez appuyé dessus. Un menu flottant va apparaître avec l’option Désintaller. Tapotez et confirmez.