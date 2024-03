Les services fiscaux coréens envisagent une nouvelle plateforme pour surveiller toutes les transactions cryptographiques

L'Agence nationale des impôts de Corée projette de mettre en place un nouveau système de gestion visant à surveiller les transactions de crypto-monnaies et lutter contre les activités illégales d'ici à 2025.

L’administration fiscale sud-coréenne se penche sérieusement sur l’univers des cryptomonnaies. Nous avons appris par Digital Daily, un média local connu pour sa fiabilité, que le gouvernement se prépare à mettre en place un “système intégré de gestion des actifs virtuels” capable d’analyser et de superviser les transactions de cryptomonnaies.

Choix d’une instance consultative spécialisée

Le choix d’impliquer une tierce partie dans ce projet démontre le sérieux que le gouvernement attribue à cette initiative. La mission a été confiée à GTIC, un cabinet de conseil spécialisé, dont le travail sera de collaborer avec l’administration fiscale pour aboutir à une proposition de construction du système d’ici à quatre mois.

Faire face à la montée des transactions illicites

Cette initiative est motivée par le besoin croissant de mettre en place des mesures “régulatoires” en réponse à l’augmentation notable des transactions illicites en cryptomonnaies. Par ailleurs, l’accroissement du volume des transactions nécessite une adhésion à un système de déclaration obligatoire, de sorte à mettre en place des mesures de contrôle efficaces.

Un contexte international favorable aux cryptomonnaies

Il convient de noter que ce projet coïncide avec une hausse notable du Bitcoin qui a récemment atteint 70 000 $ pour la première fois de son histoire, ravivant l’intérêt pour les cryptomonnaies après l’approbation des fonds négociés en bourse (ETFs) aux États-Unis en janvier.

Il est certain que le pays du matin calme entend réguler et encadrer les transactions cryptographiques alors que les décisions réglementaires et les processus de prise de décision relatifs aux ETFs du Bitcoin restent encore complexes du fait de différences d’appréciation au sein de la communauté réglementaire et de préoccupations quant à la classification du Bitcoin selon les lois financières actuelles.