Kaiko annonce un volume de transaction Bitcoin au plus haut depuis 2021

Bien que le Bitcoin n'ait pas encore atteint son sommet historique, le volume quotidien de ses échanges a déjà surpassé 40 milliards de dollars, un record depuis la vente massive de mai 2021.

Tl;dr Le volume quotidien de trading de Bitcoin atteint son plus haut depuis trois ans.

Le volume des échanges a dépassé les 40 milliards de dollars en mars.

L’intérêt accru pour le Bitcoin a conduit à d’importantes liquidations.

BlackRock dépose une nouvelle demande pour acquérir plus de Bitcoin ETFs.

Le renouveau du Bitcoin

L’avenir du Bitcoin (BTC) ne cesse de s’éclaircir. Un rapport récent de Kaiko illustre le renouveau de cette monnaie virtuelle : le volume quotidien des échanges a atteint un sommet, jamais vu depuis trois ans, avec une progression continue vers le pic historique de cette cryptomonnaie.

L’heure des records

Les statistiques publiées confirment que le volume quotidien des transactions de Bitcoin a dépassé les 40 milliards de dollars en début mars, surpassant ainsi le précédent record établi suite à l’effondrement du FTX en novembre 2022. Selon Kaiko : “Sur la plupart des plates-formes et paires de trading, l’achat a dépassé la vente.”

Point de vue intéressant, on note que BTC a vu des achats nets de près de 1 milliard de dollars depuis la fin février, alors que les bourses américaines ont vu, elles, “une activité d’achat nettement plus faible”. Tandis que les taux de financement de BTC et ETH atteignent leurs niveaux les plus élevés depuis l’approbation des fonds négociés en bourse (ETF) Bitcoin au comptant début janvier, suggérant une demande en hausse pour un levier haussier.

La solution Binance La solution simple pour acheter et vendre des cryptos Voir l’offre

Effets de l’intérêt croissant pour le Bitcoin

Cet intérêt grandissant pour le prix du Bitcoin a entraîné d’importantes liquidations. Les liquidations totales de cryptos ont dépassé les 567 millions de dollars au cours des dernières 24 heures. Les positions courtes ont compté pour 316,83 millions de dollars de liquidations, tandis que les positions longues ont contribué à hauteur de 250,92 millions de dollars.

BlackRock et l’insouciance des géants de Wall Street

Pendant ce temps, malgré la volatilité du marché, le géant d’investissement de Wall Street, BlackRock, semble indifférent. Il a récemment déposé une nouvelle demande auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis pour acquérir davantage de Bitcoin ETFs. Le fonds de BlackRock, inscrit sous le symbole boursier IBIT, domine actuellement le marché comme le fonds le plus performant, avec un volume de trading quotidien de 2,4 milliards de dollars, représentant environ la moitié du volume total de trading des ETF Bitcoin au comptant.